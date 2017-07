Dave Gahan in Ospedale / Depeche Mode, concerto annullato a Minsk (Ultime notizie)

Depeche Mode

COS'È SUCCESSO A DAVE GAHAN?

Dave Gahan, cantante e leader dei Depeche Mode che hanno appena effettuato concerti di grandissimo successo a Milano, è stato improvvisamente ricoverato in ospedale a Minsk in Bielorussia, dove dovevano esibirsi oggi. Il concerto è stato ovviamente annullato. Secondo quanto riferiscono fonti mediche non si tratta di un caso grave, ma di problemi intestinali. Un comunicato ufficiale del gruppo invece dice soltanto "band member illness" senza neppure specificare il nome di chi è stato ricoverato, un comunicato alquanto strano. Il concerto di domani a Kiev in Ucraina invece pare confermato perché non è stato dato alcun avviso al proposito, ma probabilmente si aspetta di sapere come procedono le condizioni di Gahan. Il cantante in passato aveva avuto problemi di eroina, da cui si è disintossicato, ma questa volta sembra un problema dovuto magari a cibo di scarsa qualità consumato in tour. Come si sa, quando si viaggia di nazione in nazione diversa, il cibo cambia, viene consumato in fretta e si possono verificare problemi di questo tipo.

COMUNICATO UFFICIALE DEI DEPECHE MODE E PROSSIME DATE GLOBAL SPIRIT TOUR IN ITALIA

Ecco il testo completo del comunicato: "Annunciamo con dispiacere che, a causa dello stato di salute di un membro del gruppo, i Depeche Mode non potranno esibirsi questa sera, alla Minsk Arena a Minsk, in Bielorussia. Stiamo valutamdo tutte le opzioni per riprogrammare questo spettacolo appena possibile. Pensiamo di potervi dare un aggiornamento entro la prossima settimana". I Depeche Mode con il loro Global Spirit Tour si sono esibiti da poco allo stadio San Siro e hanno annunciato già prossimi concerti italiani in autunno: 9 dicembre 2017, Torino, Pala Alpitour - 11 dicembre 2017, Torino, Pala Alpitour - 13 dicembre 2017, Bologna, Unipol Arena - 27 gennaio 2018, Milano, Mediolanum Forum - 29 gennaio 2018, Milano, Mediolanum Forum

© Riproduzione Riservata.