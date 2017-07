EMMA MARRONE/ News: le vacanze ad Ibiza insieme agli amici più cari

Emma Marrone

L'amicizia dà grande soddisfazione ad Emma Marrone che si trova ancora ad Ibiza, godendosi qualche settimana di meritato riposto. Archiviata l'avventura ad Amici e i vari eventi dei quali è stata protagonista (non ultimo il Wind Summer Festival nel quale l'artista salentina è stata criticata per l'interpretazione di Pino Daniele), la Brown ha deciso di accantonare anche il completamento del suo nuovo album che dovrebbe essere in uscita nei primi mesi del 2018. Tornerà in Italia a fine luglio, in quanto il 2 agosto sarà impegnata in un festival in provincia di Caltanisetta. Si è quindi diretta nella località delle Isole Baleari in compagnia degli amici più cari, come confermato dal recente scatto da lei pubblicato su Instagram.

EMMA MARRONE, NEWS: ADDORMENTARSI COL SORRISO...

In esso (clicca qui per vederlo) si legge: "I sorrisi quelli veri rimangono impressi nella mente e solitamente li conservo nel cassetto del cuore .. è bello andare a dormire con la faccia che ti fa male per tutte le risate che ti sei fatta .. è bello sapere di avere persone vere intorno con le quali condividere tutto... i pensieri .. un piatto di pasta .. un dubbio .. le tue paure .. le tue mancanze .. una canzone .. un viaggio .. l'affetto.. tanto affetto ... puro e semplice .. come le nostre vite .. come siamo fatti noi ! #vivogliobene @francisavini @alenaska @alessandra_flora @alessandrovisigalli @virginionero".

© Riproduzione Riservata.