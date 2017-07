Justin Bieber/ News: il cantante visita un ospedale di Los Angeles, foto (oggi, 18 luglio)

Justin Bieber

LA VISITA AD UN OSPEDALE IN CALIFORNIA

Justin Bieber continua a far parlare di sé dalla California dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in attesa della ripresa del suo tour mondiale. Dopo avere visto il cantante alle prese con una multa per l'uso del telefonino mentre si trovava al volante, ora è al centro delle cronache per una lodevole iniziativa. L'idolo delle teenagers si è infatti recato in un ospedale di Los Angeles per fare visita ad alcuni bambini in esso ricoverati. Clicca qui per vedere gli scatti pubblicati dalla pagina Facebook Justin Bieber Italia, nei quali la pop star si dedica a foto e a qualche autografo con i suoi piccoli fan. Bieber non è ultimo a qualche gesto di questo tipo: qualche mese fa si era recato in Australia dove aveva cercato di realizzare il sogno di qualche bambino con diverse disabilità. Proprio in tale circostanza aveva rilasciato un'interessante dichiarazione, affermando di essere pronto a conoscere la donna giusta e di pensare anche al matrimonio.

JUSTIN BIEBER, NEWS: VACANZE IN CALIFORNIA PER IL CANTANTE

La tournee europea di Justin Bieber si è conclusa a inizio luglio e la pop star canadese può finalmente godersi qualche giorno di vacanza, quanto meno fino all'inizio dei concerti negli Stati Uniti e in Canada (da fine mese). Dopo essersi recato in Australia, dove ha preso parte alla Hilssong Conference trascorrendo anche un po' di tempo in una famosa spiaggia di Sidney, l'idolo delle teenagers si è ora trasferito di nuovo negli States e più precisamente in California. Qui è rimasto vittima di una brutta avventura: fermato dalla polizia mentre parlava al telefono trovandosi al volante dell'auto, il cantante ha dovuto pagare una salata contravvenzione anche se è rimasto tranquillo senza opporsi alla richiesta. Insieme a questi scatti nei quali non risulta proprio da esempio alle sue tantissime fan, Justin Bieber ha potuto godersi anche il sole della California trascorrendo del tempo in piscina in compagnia del suo entourage.

In alcuni scatti (clicca qui per vederli) appare in costume in uno splendido hotel mentre in altri si trova impegnato nel biliardo in compagnia di alcuni amici. Anche in questo contesto non ci sono donne al suo fianco, a conferma di come la pop star non sia legata sentimentalmente. Sono recenti le voci di un interesse mai svanito per Sofia Richie, ma tali rumor non trovano nessuna conferma a parte dei diretti interessati.

© Riproduzione Riservata.