MILEY CYRUS / Basta tette e sedere: non sono più una cattiva ragazza

Miley Cyrus torna a essere Hannah Montana, la ragazzina acqua e sapone che era diventata uno dei personaggi più amati dell'omonima serie Walt Disney? Non proprio, ma annuncia che non vuole più essere la cattiva ragazza che aveva scioccato il mondo negli ultimi anni diventando una sorta di icona della trasgressione minorile, presentandosi sui palcoscenici mezza nuda in pose provocanti, filmando video clip soft porno e scandalizzando le mamme che l'avevano conosciuta in tv come una simpatica ragazzina protagonista del mondo della musica. Poi la svolta, che ha fatto innamorare di lei milioni di altre teenager, quella della "ragazza cattiva" e dissacrante. In realtà, con quel suo fisico da eterna bambina, Miley Cyrus nei suoi tentativi a tutti i costi di apparire sexy e provocante, faceva più ridere che altro e sembrava tutto la classica montatura da show business, quello che fanno oggi un po' tutte le cantanti adolescenziali, apparire dissacranti sulle orme di Madonna, la prima a rivolgersi in modo provocante al pubblico, in un mondo che di dissacrante non ha più niente.

Tutti mostrano il loro seno o il loro sedere. Cosa vuol dire oggi essere punk? Essere semplicemente se stessi" dice in una recente intervista, in cui dice anche che lei in realtà dentro di sé ha molteplici personalità diverse, il che sembra un po' una dichiarazione da schizofrenici. Così dice basta alle provocazioni e dichiara orgogliosamente che adesso mostrerà la vera se stessa. Forse il personaggio sexy non aveva più riscontri commerciali, così si è resa necessaria una nuova trasformazione. Lei dice che oggi come sempre "l'importante è essere se stessi", ma sembra che il vero se stessa non l'abbia ancora trovato, come è normale per una ragazza che a 11 anni era già una star della televisione. E' successo moltissime volte: crescendo nel mondo dello spettacolo sin da bambini, si perde l'occasione per maturare una vera personalità. "Ci sono cose che rimangono. Dondolare nuda su una palla da demolizione è qualcosa che mi seguirà per sempre" dice a proposito del famoso video Wrecking Ball, il più esplicito che abbia girato, ma non si capisce se lo intenda in modo positivo o negativo, aggiungendo che "All’inizio tirare fuori la lingua era un po’ come dire “Fottetevi, le ragazze dovrebbero essere in grado di avere questa libertà” poi mi sono sentita sessualizzata". Dice anche che stampa e pubblico si aspettavano da lei di fare sempre quelle cose, così ha deciso di darci un taglio. Una frase colpisce in definitiva: "siamo nati come delle tele vuote. Dobbiamo dedicare del tempo per dipingerle e diventare ogni volta chi vogliamo". E' vero, ma questo non succede se non si vive un rapporto educativo con dei genitori o altre persone. La smania di farsi da sé da soli conduce piuttosto alla perdita di ogni personalità e non si diventerà mai se stesse. Vedremo adesso che succederà. Auguri Miley di diventare davvero te stessa, una donna matura.