EMMA MARRONE/ News: Elodie parla della rottura con la sua mentore (oggi, 19 luglio)

Emma Marrone

La notizia della chiusura dei rapporti professionali e di amicizia tra Emma Marrone ed Elodie aveva incuriosito i fan della coppia ormai diversi mesi or sono. Qualcuno aveva anche ipotizzato le ragioni di un probabile litigio, prendendo le posizioni dell'una o dell'altra cantante. A distanza di mesi e dopo essersi finalmente schiarita le idee è la stessa Elodie a raccontare qualche dettaglio in più su quanto accaduto, prendendosi anche la sua parte di colpa. In un'intervista rilasciata al Collisioni Festival di Barolo, l'ex concorrente di Amici ha parlato per la prima volta del rapporto con Emma e dei problemi che l'hanno spinta ad allontanarsi da lei.

EMMA MARRONE ED ELODIE, COSA C'E' DIETRO LA ROTTURA

I GUAI DOPO LA PARTECIPAZIONE A SANREMO

Ha precisato che all'inizio si era avvicinata molto alla sua mentore, che le ha spianato la strada grazie al suo carattere deciso: "Quando lei crede fortemente in qualcosa, poi ci arriva. Io sono molto più realista, guardo tutto in modo forse pessimista". E proprio la differenza di vedute è diventata incolmabile dopo la partecipazione a Sanremo, nella quale la Di Patrizi ha capito di poter proseguire da sola: " Dopo Sanremo ho capito che forse era il momento di fare le cose a modo mio. Ci ho messo due settimane per arrivare a questa decisione, mi sono sentita in colpa perché, quando una persona ti dà tanto, pensi che ti stai comportando male o sei ingrata". Proseguendo con il suo intervento, Elodie ha precisato che Emma non è stata affatto d'accordo per la sua decisione, restando delusa anche per l'allontanamento in qualità di amica.

