Chi è Massimo Riva / Il chitarrista di Vasco Rossi morto nel 1999: la dedica del cantante al Modena Park

Massimo Riva

Vasco Rossi e la dedica a Massimo Riva al Modena Park

VASCO ROSSI RICORDA IL SUO ED - Durante il grandissimo concerto al Modena Park c'è stata una bellissima dedica di Vasco Rossi a Massimo Riva. Massimo Riva, chitarrista storico di Vasco Rossi, mori' improvvisamente a Bologna all'età di 36 anni. Fu trovato esanime il 31 maggio 1999, nel suo appartamento in centro storico, a causa di una crisi respiratoria, in seguito a una iniezione di eroina. Il chitarrista non si presentò alla quotidiana prova del tour la cui partenza era prevista per il prossimo 12 giugno dallo stadio Curi di Perugia. Riva era nato a Bologna ma risiedeva a Zocca, in provincia di Modena, la stessa città di Vasco Rossi con il quale aveva dato vita ad una fortunata collaborazione artistica iniziata nel 1979. Riva era entrato nel gruppo di Vasco all'epoca dei suoi primi grandi successi, come "Siamo solo noi", "Vado al massimo", "Vita spericolata", affrontando insieme a lui la felice esperienza dei tour.

Malgrado la tecnica chitarristica raffinata, però, non aveva ottenuto molta fortuna. Insieme al suo coautore Marcello Jori aveva appena finito di incidere l' ultimo brano di un disco nuovo, che era in fase di missaggio. Riva aveva scritto con il Komandante molte canzoni, tra le quali "Vivere" e "Stupendo". Queste le parole di Vasco Rossi all'epoca dopo la scomparsa dell'amico: "Massimo lascia un vuoto incolmabile. Non era solo un grande chitarrista ma una persona straordinaria. Il vuoto lo lascerà come musicista, come amico, come fratello".

