Maurizio Solieri / Video, Concerto Vasco Rossi Modena Park: dopo il litigio la pace arriva sul palcoscenico

Maurizio Solieri, Concerto Vasco Rossi al Modena Park

Maurizio Solieri, Concerto Vasco Rossi Modena Park: dopo anni di silenzio, la pace tra i due arriva sul palco - Maurizio Solieri nel corso della giornata di ieri, è stato tra gli ospiti del concerto di Vasco Rossi al Modena Park. Dopo la rottura dello scorso 2012, i due musicisti hanno fatto la pace suonando insieme. La rottura prese il via dopo una dichiarazione di Solieri per il Corriere della Sera così come riporta Rockol.it: "Con Vasco (...) non ci sono più rapporti di tipo umano, con l'ingigantirsi della sua aura di artista la nostra relazione è diventata più professionale, nei periodi in cui si fanno le prove ci si rivede per un mese di fila, ma poi... È un anno che non lo sento", spiegò il chitarrista: "Ultimamente sembra incazzato col mondo, forse non sta bene". La replica di Vasco, non si fece attendere ed arrivò tramite Facebook, dove, da alcuni anni è particolarmente attivo: "Caro Solieri, ci conosciamo dal '77", esordisce il cantante, "(...) Ti sentii suonare la chitarra una sera al bar e rimasi stupefatto. Suonavi esattamente come oggi. Ed è questo il punto caro Solieri. Da quando abbiamo cominciato nel 78 non sei cambiato di una virgola. Non sei cresciuto… non ti sei evoluto… non ti sei mai perfezionato e sei rimasto nel tuo mondo di assoli molto spettacolari ma poco precisi". Le accuse di Vasco, sono poi proseguite, definendo il chitarrista un fuoriclasse ma non un professionista.

"Dici che lavori ancora per me ma i nostri rapporti sono solo professionali? Ma è sempre stato così. Perché lo dici oggi come fosse strano? Non ci siamo mai frequentati al di fuori del palco. Mai sentiti per mesi, forse incontrati in qualche locale ubriachi, ma mai visti per anni. Solo durante i concerti, sul palco, diventiamo fratelli compagni complici più che amici un gruppo rock che suona e fa della musica. Abbi cura di te", ha poi concluso il rocker. La replica di Vasco è risultata essere molto dura ma gradita ed apprezzata dagli estimatori. Pur rimanendo nell'organico del tour del 2013, successivamente nel 2014, la pagina Facebook di Vasco ha parlato di "Cambiamenti" e, il produttore Guido Elmi ne ha annunciato la sostituzione con Vince Pastano. Ieri sul palco, Maurizio Solieri è salito in rappresentanza degli anni Ottanta insieme alla Steve Rogers Band. E, a seguire, eccovi il video del preludio Maurizio Solieri con Clara Moroni.

