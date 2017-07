CONCERTO RED HOT CHILI PEPPERS / Roma: scaletta, apertura cancelli e divieti (Ippodromo Capannelle, 20 luglio)

Concerto Red Hot Chili Peppers

Stasera, giovedì 20 luglio 2017, i Red Hot Chili Peppers arrivano puntuali all’ippodromo delle Capannelle di Roma. Domani la band, si esibirà a Milano. Il concerto del gruppo statunitense è sold out già da svariati giorni e, senza troppi giri di parole, sembra essere l'evento musicale più atteso dell'intera estate romana. Naturalmente, dal punto di vista della sicurezza, ci saranno notevoli misure da prendere ecco perché, l'evento è monitorato da molto vicino per via della notevole affluenza di pubblico che arriverà nella Capitale. Il gruppo salirà sul palcoscenico a partire dalle 21.30. Alle 20 però, lo spettacolo dei Red Hot Chili Peppers verrà anticipato dai Knower, duo americano di musica elettronica indipendente. Per non creare problematiche di forte rilievo, i cancelli dell’ippodromo delle Capannelle verranno aperti a partire dalle 12.30 e, alla stessa ora verranno anche aperte le casse per gli accrediti. Per quanto riguarda le casse per il ritiro dei biglietti a mano invece, ci sarà un orario continuato dalle 10 del mattino fino alle 22 di sera. “Consigliamo di raggiungere l’area del concerto con largo anticipo vista la notevole affluenza per consentire il regolare svolgimento dei controlli di sicurezza all’ingresso”, hanno spiegato gli organizzatori del PostePay Rock in Roma.

CONCERTO RED HOT CHILI PEPPERS, ROMA: ORARI, BIGLIETTI, SCALETTA E DIVIETI

PARCHEGGI

Per entrare all'ippodromo delle Capannelle di saranno differenti ingressi, suddivisi in base ai biglietti: Ingresso A - posto unico + inner pit + stamp@casa); Ingresso B (posto unico + inner pit); Ingresso C (posto unico + inner pit); Ingresso D (posto unico + inner pit + diversamente abili); Ingresso E (posto unico + inner pit). Per quanto riguarda i parcheggi, vi rammentiamo che L’Ippodromo delle Capannelle si trova in Via Appia Nuova 1245. Per l’evento, sarà possibile parcheggiare nelle aree evidenziate nella mappa che troverete cliccando qui.

DIVIETI

Così come gli ultimi grandi concerti degli ultimi tempi, è severamente vietato entrare dentro l'impianto con valigie, trolley, borse, zaini, bombolette spray, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo o infiammabile, pietre, coltelli e altri oggetti da punta o taglio, catene, bibite alcoliche di qualsiasi gradazione, sostanze stupefacenti, veleni, lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo, bottiglie di plastica più grandi di 0,5 lt (sono ammesse solo bottiglie non più grandi di 0,5lt senza tappo), animali di qualsiasi genere e taglia, bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli, aste, penne, puntatori laser, droni, aeroplani telecomandati, apparecchiature audio e video, macchine fotografiche (sia professionali che non), videocamere, GoPro, iPad, tablet, biciclette, skateboard, pattini, overboard, tende, sacchi a pelo, power bank e qualsiasi caricatore portatile.

SCALETTA

Eccovi, a seguire, la potenziale scaletta del concerto di stasera dei Red Hot Chili Peppers.

Intro Jam, Around The World, Can’t Stop, Dani California, The Zephyr Song, Dark Necessities, I Wanna Be Your Dog (The Stoogers), Right on Time, Go Robot, Californication, Dreams of a Samurai, Higher Ground (Stevie Wonder), Under the Bridge, By the Way, Bis: Goodbye Angels, Give It Away.

© Riproduzione Riservata.