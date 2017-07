Emma Marrone/ News: gli impegni musicali di inizio agosto (oggi, 20 luglio)

Emma Marrone

Le vacanze di Emma Marrone ad Ibiza sono entrate nel vivo. La cantante si trova nell'Isola delle Baleari in compagnia degli amici più cari ai quali lei stessa ha riservato più di qualche dichiarazione di affetto nel corso di queste spensierate settimane. Ma quanto a lungo potrà ancora durare l'assenza dall'Italia? La musica chiamerà quanto prima? Come ogni bel gioco, le ferie non dureranno ancora a lungo...

EMMA MARRONE, NEWS: IL PROGRAMMA DEL MESE DI AGOSTO

CONCERTI E POI ALBUM?

Il primo impegno confermato ufficialmente dall'artista salentina è il festival Luce del Sud, organizzato a Milo, in provincia di Catania, il prossimo 1 agosto. Ad esso parteciperanno alti volti noti del mondo dello spettacolo tra i quali Carmen Consoli, Franco Battiato e Francesco Gabbani. Solo qualche giorno dopo, il 5 agosto, la cantante si trasferirà a Vulci (Viterbo) per l'evento intitolato Live for Syria - Every Child Is My Child. Anche ad esso prenderanno parte diversi cantanti noti al grande pubblico tra i quali Irene Grandi, Marina Rei, Mario Venuti con l'obiettivo di raccogliere fondi per la costruzione di una scuola in Siria. Oltre a concerti in diverse località italiane, la Brown sarà impegnata anche nel suo nuovo album che dovrebbe essere in uscita nei primi mesi del 2018. Alcuni brani sono già stati prodotti, come dichiarato qualche settimana fa dalla stessa Marrone sui social network, ma la strada per il suo nuovo progetto sembra ancora lunga e laboriosa.

