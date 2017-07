Incidente Paul Youg/ Per una mancata precedenza finisce per scontrarsi con un pensionato!

Paul Young, Facebook

Paul Young è oggi alla ribalta delle cronache non per via di un suo concerto o un evento a cui ha preso parte nel nostro Paese, ma per un incidente. Proprio nelle scorse ore, il cantante inglese è stato coinvolto in un incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuno. Secondo quanto riporta il sito http://www.ilcittadinomb.it, la polizia stradale ha riferito che l'incidente è stato causato proprio dal cantante"reo" di non aver rispettato la precedenza e di non essersi fermato allo stop mentre strava percorrendo una strada di Paina di Giussano, in Brianza.

UNA SERIE DI EVENTI OLTREOCEANO PER PAUL YOUNG

UN INCIDENTE STRADALE LO FERMERÀ?

Secondo la ricostruzione, Paul Young usciva da via Mantova in direzione di via IV Novembre e, non avendo rispettato lo stop, si è scontrato con una Citroen C1, condotta da un anziano di Seregno che, a sua volta si è scontrato con una Hyundai Tucson guidata da una donna. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia e l'ambulanza ma non ci sono stati feriti gravi. Solo l'anziano ha riportato alcune contusioni non serie ma è stato trasferito ugualmente al San Gerardo di Monza con quindici giorni di prognosi. Anche Paul Young è stato portato all'ospedale di Carate Brianza ma solo per una serie di accertamenti.

Il cantante si trovava in Italia per le vacanze ma già oggi la sua presenza è prevista oltreoceano e, in particolare, a San Diego, in California dove proprio in questi giorni si terrà il Comic-Con 2017. Il 21 la sua presenza è prevista a Saratoga e il 23 a Las Vegas. I suoi impegni saranno rispettati? Al momento sembra proprio di sì visto che sulla sua pagina ufficiale non ci sono annunci a riguardo.

