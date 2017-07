JUSTIN BIEBER/ Foto, il cantante pizzicato in spiaggia a Los Angeles: quando riprenderà il suo tour?

Justin Bieber

Justin Bieber ha momentaneamente accantonato i social network ai quali si dedica raramente (con semplici foto ufficiali dei suoi concerti) per concedersi qualche settimana di meritato riposo. L'idolo delle teenagers di tutto il mondo, infatti, si trova attualmente a Los Angeles per una breve vacanza tra le spiagge della California. A confermare come cerchi di confondersi tra la folla (senza riuscirci) sono le diverse foto scattate dai paparazzi nelle quali la pop star appare insieme al suo entourage in riva al mare (clicca qui per vedere le foto). In esse è evidente quel senso di normalità che spesso è difficile da raggiungere per un artista sempre al centro degli obiettivi.

JUSTIN BIEBER, NEWS: PROSEGUONO LE VACANZE IN CALIFORNIA

LE PROSSIME DATE DEL SUO TOUR

Quanto a lungo durerà ancora il riposo di Justin Bieber? Per lui mancano ancora solo pochi giorno alla ripresa del Purpose Tour interrotto lo scorso 2 luglio a Londra. Facciamo il punto delle prossime date, divise tra Stati Uniti e Canada: il prossimo 5 agosto il cantante di 'Sorry' si esibirà a Pasadena, il 12 sarà la volta di Dener, il 18 dello stesso mese si sposterà a Minneapolis mentre il 23 e 24 canterà a Rutherford. Gli ultimi appuntamenti avranno luogo rispettivamente a Foxborough e il 5/6 settembre a Toronto. Solo in seguito Bieber potrà prendersi un lungo riposo che, stando ad alcuni rumors, potrebbe persino durare un anno intero.

