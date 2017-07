LE FOCACCINE DELL’ESSELUNGA / Video ufficiale, il nuovo fenomeno musicale: sarà un successo?

Le focaccine dell'Esselunga

Le focaccine dell’Esselunga, il brano di OEL, diventato un vero e proprio caso discografico, arriva sul mercato anche con il videoclip ufficiale che, pubblicato su You Tube da poche ore, ha già portato a casa più di 5mila visualizzazioni. Nel video, OEL che tesse le lodi delle focaccine dell’Esselunga, “buonissime e unte al punto giusto”, è accompagnato da un gruppo di ragazzi che cantano e ballano con lui elogiando il prodotto culinario dell’Esselunga. Il video è stato girato interamente all’interno di un supermercato e appare studiato nei minimi dettagli. I colori, le riprese e gli effetti speciali ricordano i video della generazione di Claudio Cecchetto, padre di Oel ovvero il rapper che canta “Le focaccine dell’Esselunga” e che è conosciuto dai fans come Oel. Dietro il videoclip de “Le focaccine dell’Esselunga”, dunque, c’è un progetto studiato nei minimi dettagli e che punta a ripetere i numeri di altri fenomeni come Rovazzi o Enrico Papi che, con la sua “Mooseca” è diventato un vero fenomeno musicale. Cliccate qui per vedere il video.

VIDEOCLIP UFFICIALE DEL BRANO LE FOCACCINE DELL’ESSELUNGA

UN PROGETTO AMBIZIOSO

Quello che agli occhi dei più appare come il vano tentativo di conquistare un piccolo spazio nella musica in un mondo in cui i gusti dei giovani danno spazio a diversi generi musicali, in realtà, è il progetto ambizioso di una persona intelligente che riesce a cogliere il successo potenziale di qualcosa che altri non coglierebbero. E’ il pensiero di Franco Zanetti che, su Rockol, dichiara: “Dopo un paio di giorni mi sono stancato di leggere le stesse cose, ho mandato un sms e ho fatto una telefonata, e quello che prima era solo un sospetto ha avuto conferma. Dietro a “Le focaccine dell’Esselunga” c’è un pensiero intelligente, c’è una persona geniale che conosce a menadito i meccanismi dell’industria della musica, e che si sta divertendo moltissimo (come mi sto divertendo moltissimo io) ad osservare il casino che ha messo in piedi con uno scherzo ben congegnato”.

© Riproduzione Riservata.