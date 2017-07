NOEL GALLAGHER/ Con gli U2 il tour più divertente della mia vita

Noel Gallagher

Pochi sanno che i fondatori degli Oasis, i fratelli Gallagher, sono di origini irlandesi, per quanto famosi nel mondo per essere cresciuti a Manchester, città che hanno reso nota grazie alla loro musica. Noel adesso è in tournée con gli irlandesi U2 e forse uno dei motivi che lo ha portato a dire che questo tour è il più divertente della sua vita è questa sorta di rimpatriata. In realtà i motivi sono altri e li ha spiegati lui stesso: "Sono sul palco solo per un'ora. Alle otto, otto e mezza ho finito. Ho il tempo di mangiare, bere qualcosa, guardare gli U2, avere un paio di giorni di riposo. Suoniamo nelle più grandi città europee. La mia famiglia è con me e con i miei amici". E' un modo di suonare ovviamente diverso dallo stress e dalle tensioni che portano invece ad essere il protagonista assoluto di un concerto, sia stato con gli Oasis che da solo come fa ormai da anni, da quando lo storico gruppo si è sciolto.

Il pubblico infatti non viene mai a un concerto per un supporter, ci viene per l'artista principale, in questo caso gli U2, così la sua esibizione passa quasi inosservata, pochi lo ascoltano, non deve essere al centro dell'attenzione, se la spassa nei camerini dopo un'oretta di esibizione e si diverte come ha detto ancora: "Gli U2 sono incredibili. Sono grandi ogni sera. Sono una delle mie band preferite di sempre". Parole che contrastano ovviamente con quelle durissime dette dal fratello Liam al proposito, e che cioè non suonerebbe con uno schifo di band come gli U2 manco morto. Le parole di entrambi come sempre vanno prese con le molle: i fratelli Gallagher non si sopportano più (in realtà non si sono mai sopportati neanche quando suonavano insieme) e così dicono volutamente uno l'opposto dell'altro. Parole quelle di Noel Gallagher dette quando si è esibito a Barcellona ed è stato intervistato dal sito ufficiale della squadra di calcio. Noel, come Liam, infatti è un grande tifoso di calcio, e sul sito è stata messa una foto mentre bacia la coppa Campioni del Barcellona. Quando si esibì da solo a Milano ad esempio a presentarlo salì sul palco Alessandro Del Piero, suo grande amico personale.

Sarà comunque il suo tour più divertente di sempre per lui, ma non è certo un tour che cambierà la sua storia musicale o annuncia nuove cose: i brani infatti sono quasi tutti degli Oasis.

