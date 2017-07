CONCERTO RED HOT CHILI PEPPERS / Milano: scaletta, biglietti e orari (21 luglio 2017)

Red Hot Chili Peppers

I Red Hot Chili Peppers tornano sul palco questa sera per la seconda ed ultima data italiana del tour mondiale. L’appuntamento è all’Ippodromo Snai di San Siro. Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e Josh Klinghoffer, chiuderanno il Milano Summer Festival. Il gruppo, tra i più famosi della musica rock, sta portando in giro per il mondo l’ultimo album, “The Getaway”, accolto con entusiasmo, sin dal giorno della pubblicazione, sia dai fans che dalla critica. Sale, così, l’attesa per uno dei concerti più attesi dell’estate italiana che sta regalando agli appassionati della musica grandissimi eventi. I Red Hot Chili Peppers, infatti, sono solo gli ultimi tra i più grandi artisti internazionali a salire su un palco italiano. Diversamente da chi li ha preceduti, tuttavia, i Red Hot Chili Peppers sono pronti a stupire suonando anche brani che non portano sulla scena da tempo.

CONCERTO RED HOT CHILI PEPPERS, MILANO ORARI, BIGLIETTI, SCALETTA E DIVIETI

ORARI E BIGLIETTI

I biglietti per il concerto del gruppo americano sono ufficialmente sold out. I biglietti acquistati online potranno essere ritirati a partire dalle ore 12.00, mentre la cassa accrediti apre alle ore 17.00. L'apertura delle porte è prevista alle ore 15.00. Lo show comincerà ufficialmente alle 20 quando sul palco salirà il duo americano Knower. Il concerto dei Red Hot Chili Peppers, invece, inizierà alle 21.10. L’organizzazione del concerto, a causa della grossa affluenza di pubblico, esorta i partecipanti ad arrivare con grande anticipo. Sono tre gli ingressi previsti: Ingresso via Diomede: Posto Unico + Diversamente Abili; Ingresso viale Caprilli (angolo via Mancini): Inner Pit + Posto Unico; Ingresso viale Caprilli (zona piazzale dello Sport): Posto Unico. Per il concerto dei Red Hot Chili Peppers, Atm ha previsto un servizio ad hoc per agevolare gli spostamenti con il prolungamento delle linee della metropolitana M1 e M5 con le ultime partenze da Lotto in direzione Sesto FS alle 00.50 e da San Siro Stadio M5 alle 00.30. I parcheggi di Molino Dorino e Lampugnano resteranno aperti fino alle 2 di notte.

DIVIETI

Come per gli altri concerti che si sono svolti in Italia, anche per quello dei Red Hot Chili Peppers sono previsti una serie di divieti. All’interno dell’area concerti non si potranno portare valigie, trolley, borse, zaini, bombolette spray, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo o infiammabile, pietre, coltelli e altri oggetti da punta o taglio, catene, bibite alcoliche di qualsiasi gradazione, sostanze stupefacenti, veleni, lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo, bottiglie di plastica più grandi di 0,5 lt (sono ammesse solo bottiglie non più grandi di 0,5lt senza tappo), animali di qualsiasi genere e taglia, bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli, aste, penne, puntatori laser, droni, aeroplani telecomandati, apparecchiature audio e video, macchine fotografiche (sia professionali che non), videocamere, GoPro, iPad, tablet, biciclette, skateboard, pattini, overboard, tende, sacchi a pelo, power bank e qualsiasi caricatore portatile.

LA SCALETTA

Ogni concerto dei Red Hot Chili Peppers non è mai uguale a quello precedente. Oltre alle sorprese dell’ultima ora, dunque, ecco la probabile scaletta: Intro Jam, Around The World, Can’t Stop, Dani California, The Zephyr Song, Dark Necessities, I Wanna Be Your Dog (The Stoogers), Right on Time, Go Robot, Californication, Dreams of a Samurai, Higher Ground (Stevie Wonder), Under the Bridge, By the Way, Bis: Goodbye Angels, Give It Away.

