EMMA MARRONE/ La replica della cantante e della sua manager alla dichiarazione di Elodie (oggi, 21 luglio)

Emma Marrone si trova ad Ibiza dove si sta godendo qualche settimana di vacanza insieme agli amici più cari. Anche qui, però, sono arrivati gli echi della recente dichiarazione dell'ex concorrente di Amici Elodie Di Patrizie che ha spiegato le ragioni della fine del rapporto professionale con la sua coach. In un'intervista rilasciata al Collisioni Festival ha infatti dichiarato: "Ho capito che era arrivato il momento di fare le cose a modo mio, di poter volare con le mie ali'. Ha quindi precisato di non essersi sentita sufficientemente libera a causa del carattere della sua mentore: "Quando si ha di fronte una persona con un carattere così forte, è difficile dire la propria e, anche se avevo paura di risultare come un'ingrata, ho preferito scegliere di essere libera, ragionare con la mia testa e proseguire da sola il mio percorso". Tale scelta, avvenuta al termine dell'esperienza al Festival di Sanremo, non aveva trovato l'approvazione di Emma, delusa per la perdita di una collaboratrice e di una cara amica.

EMMA MARRONE, ULTIME NOTIZIE: LA REPLICA DELLA CANTANTE E DELLA SUA MANAGER

MEGLIO IGNORARE?

Di fronte alle dichiarazioni di Elodie, Emma Marrone ha deciso di perseguire l'unica via sensata ovvero quello del silenzio. Nessun post da lei pubblicato nel suo profilo Instagram ha ricondotto all'ex amica, preferendo invece dedicarsi alla serenità delle vacanze e di un luogo stupendo quale Ibiza. Diverso è stato l'atteggiamento della sua manager Francesca Savini, che in passato aveva collaborato con la stessa Di Patrizi. Pur non esprimendosi esplicitamente, la cara amica di Emma si è affidata ai social network affermando: "Star zitti, a volte, è di una raffinatezza unica". Una piccola polemica, che non è sfuggita all'attenzione dei fan della 'Brown' convinti che tra la 'rosa' concorrente di Amici e la sua ex mentore non sia finita qui. Ci sarà spazio per una nuova replica al termine delle vacanze spagnole? Ricordiamo infatti che la Marrone molto presto dovrà fare ritorno in Italia, dove a inizio agosto la attendono nuovi concerti.

