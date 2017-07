FRANCESCA MICHIELIN / Vulcano, il nuovo singolo anticipa l'album in uscita in autunno

francesca michielin

Ad un anno e mezzo di distanza dalla sua Nessun grado di separazione, presentato al Festival di Sanremo 2016, Francesca Michielin torna in grande stile con Vulcano. Questo è il titolo del nuovo singolo dell'ex ugola d'oro di X Factor, e artista italiano pluripremiata. La sua voce sofisticata e particolare, le ha permesso di arrivare in cima alle classifiche ad ogni singolo o album venduto e, sicuramente, sarà lo stesso anche per il primo estratto del suo nuovo album in uscita il prossimo autunno. Non c'è ancora una data di uscita ma, secondo le prime indiscrezioni, sembra che sarà qualcosa di nuovo e rivoluzionario rispetto a quello a cui la vicentina ci ha abituati negli anni passati.

VULCANO È IL NUOVO SINGOLO DI FRANCESCA MICHELIN

UN BRANO SCRITTO A 2 MANI

Vulcano è una canzone scritta a due mani dalla stessa Francesca Michelin che ha deciso di presentarla in anteprima ad alcuni giornalisti a Milano, all'interno di un ristorante indiano. Fin qui quasi tutto normale se non fosse che la cantante vicentina ci ha tenuto a sottolineare che il brano annuncio una svolta esplosiva nel suo modo di essere ma, soprattutto, di fare musica. Un brano dedicato alle "relazioni fittizie" -spiega la Michielin - Ho voluto raccontare questa sensazione e ampliarla al fatto che nella vita secondo me vale scottarsi davvero, non bisogna avere paura di essere veri perché la verità ha più senso della vanità". La lava pronta ad esplodere, un universo di emozioni con cui si può far male e da cui si può essere travolti, questo è Vulcano e, a questo punto, non ci rimane che attendere l'album che si annuncia scoppiettante e ricco di nuove sfumature, una maturazione vera e propria per la giovane artista che qualche anno fa affrontava timidamente il palco del talent show Sky.

