JUSTIN BIEBER/ Foto, confermata la prima posizione della classifica USA con Despacito Remix

La classifica americana Billboard Hot 100 riconferma Justin Bieber alla sua prima posizione, come accade ormai da diverse settimane. La versione remix di Despacito, insieme a Luis Fonsi e Daddy Yankee non conosce crisi e si mantiene saldamente al comando avvicinandosi anche al mezzo miliardo di visualizzazioni su Youtube. Si tratta di un risultato davvero incredibile se consideriamo che la stessa mega hit nella versione ufficiale (senza Justin Bieber) è riuscita a battere ogni record ottenendo 4,6 miliardi di visualizzazioni e conquistando il primato dello streaming (al posto di Sorry). Se Despacito Remix mantiene la prima posizione della Billboard Hot 100, l'altro brano I'm The One è invece stato scalzato dal secondo posto. Alla numero 2 il classifica si trova infatti Wild Thoughts di DJ Khaled Featuring Rihanna & Bryson Tiller, mentre I'm The One di DJ Khaled Featuring Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne si ferma alla numero 3.

JUSTIN BIEBER, ULTIME NOTIZIE: LE NEWS DELLA CLASSIFICA AMERICANA

NUOVI SCATTI DA LOS ANGELES

Per trovare l'altro brano dell'idolo delle teenagers dobbiamo scendere nella prestigiosa chart americana: 2U, nata dalla collaborazione con il produttore francese David Guetta, non è riuscita ad andare oltre la 32° posizione, scendendo di cinque numeri rispetto alla scorsa settimana. Presentata con grande entusiasmo dalle due star della musica, anche grazie ad un video con le modelle di Victoria's Secret, tale canzone fatica a trovare l'interesse degli appassionati anche per quanto riguarda lo streaming 'fermo' a 120 milioni di views. Nel frattempo il cantante americano si trova ancora a Los Angeles dove viene costantemente fotografato (clicca qui) da paparazzi e fan. Negli ultimi giorni è stato visto in varie occasioni in compagnia del Pastore che lo segue nel suo percorso spirituale e della moglie di quest'ultimo. La presenza femminile non è sfuggita alle sempre attentissime beliebers che, almeno per il momento, possono tirare un respiro di sollievo. La loro star preferita non è impegnata sentimentalmente...

