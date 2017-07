JUSTIN BIEBER/ Il cantante tra pesanti accuse e il grande cambiamento (oggi, 22 luglio)

Justin Bieber

Justin Bieber continua a far parlare di sè, cercando di evidenziare una nuova maturazione caratteriale e spirituale. In passato il cantante più amato dalla teenagers di tutto il mondo si era guadagnato la fama di bad boy con una serie di atteggiamenti più che criticabili. Proprio in relazione a quanto accaduto nell'ultimo viaggio in Cina, il paese orientale ha preso una decisione drastica nei suoi confronti, negandogli l'autorizzazione di cantare ancora nel territorio cinese. Complice quanto accaduto durante la visita alla Muraglia Cinese o la successiva visita ad uno dei monumenti di Tokyo poco graditi a Pechino, qualche ora fa è arrivata la brutta notizia: "Justin Bieber è un cantante di talento, ma è anche un giovane straniero controverso. Per quanto ci riguarda, ha mostrato un serie di cattivi comportamenti, sia nella sua vita sociale che durante una precedente performance in Cina, che hanno causato malcontento tra il pubblico".

JUSTIN BIEBER, NEWS: NUOVE GRANE PER IL CANTANTE

IL RECENTE CAMBIAMENTO

Se da un lato Justin Bieber deve fare i conti con gli errori del passato, dall'altro è impossibile negare il suo cambiamento dimostrato anche dai fatti. Da settimane, se non da mesi, la pop star non balza alle cronache per colpi di testa di particolare rilevanza. A parlare di questa importante crescita spirituale è stato lui stesso nel corso della Hillsong Conference alla quale ha partecipato in Australia in compagnia degli amici e Pastori Carl Lentz e Chad Veach. In tale circostanza, come riportato dalla pagina Facebook Justin Bieber Italia, aveva infatti dichiarato: "Mi piace andare in Chiesa e vedere le persone che amano e pregano Dio. Soprattutto i bambini. La mia fede cresce di giorno in giorno. Ora è più forte e più chiara rispetto a due anni fa". A distanza di qualche giorno, anche i suoi amici avevano confermato tale importante crescita confermando come la pop star canadese sia un buon cristiano.

