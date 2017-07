Salmo / Video, “Estate dimmerda”, il nuovo singolo cita i fatti di Manchester e Ariana Grande: è polemica

Salmo

Un nuovo singolo di Salmo e una nuova polemica. Questo è il risultato della pubblicazione del nuovo singolo e del video del rapper sardo che ha citato i fatti di Manchester e il concerto di Ariana Grande per mandare tutti in crisi. La sua canzone potrebbe essere la nuova hit dell'estate ma sui social le polemiche non mancano. Il suo profilo è stato preso d'assalto da chi non trova di buon gusto speculare su quanto è accaduto e sulla morte di persone innocenti e chi, invece, parla di una semplice citazione. Su Instagram si legge "Ironizzando così sulla morte di 22 persone hai dimostrato solo di essere immaturo", "Dovremmo riderci sopra e basta. Ormai quello che è successo a Manchester non si può più rimediare e non risolverete un c***o con sti hashtag di m***a" e, infine, "anche se non l'ha presa per il c**o ha fatto riferimento a un attentato in modo orribile". Le polemiche si placheranno nelle prossime ore.

SALMO, ESTATE E’ IL NUOVO TORMENTONE

LA NUOVA HIT ESTIVA

Il rapper Salmo è tornato. S’intitola “Estate dimmerda” il nuovo singolo con cui Salmo punta a scalare le classifiche diventando il nuovo tormentone estivo. Il brano è una presa in giro degli stereotipi delle hit che circolano durante la stagione estiva. Con una base che ricorda quella dei brani rap statunitensi e un testo pungente e travolgente al tempo stesso, Salmo ha già conquistato le attenzioni di pubblico e critica. La sua “Estate di merda”, però, non è una hit come afferma lo stesso Salmo: “Non faccio hit estive”. Nel brano, inoltre, il rapper prende in giro anche i colleghi americani, diventati idoli dei teenagers di tutto il mondo. In una parte della strofa, infatti, afferma: “Allaccia la cintura, sto concerto è una bomba, dicono “Allah è grande” Ma noi che ne sappiamo? Chiedilo a Ariana, che facciamo?”. E la risposta è: “Vabbè, balliamo”. Estate dimmerda è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e negli online store. Il video ufficiale del brano pubblicato su You Tube ha già superato le 600mila visualizzazioni. Cliccate qui per vedere il video.

CHI E' SALMO

“Estate dimmerda” si candida ufficialmente come nuovo tormentone estivo ma chi è Salmo, autore della nuova hit? Salmo è il nome d’arte di Maurizio Pisciottu, uno dei rapper più importanti del panorama musicale italiano. Nato in Sardegna 33 anni fa, Salmo è partito dal basso facendo la solita gavetta che fanno tutti quelli che tentano di sfondar nel mondo della musica. Il suo successo, però, arriva in breve tempo. Nel giro di un paio d’anni è riuscito ad imporsi nel panorama del rap italiano. Oltre al rap, Salmo adora anche altri generi musicali che vanno dall’hardcore al metal, al rock’n’ roll, passando per il punk e che influenzano le sue creazioni. All’attivo ha già quattro album in studio ed “Estate dimmerda” rappresenta la sua ultima scommessa che, uscita da poche ore, sembra già vincente.

