TOMORROWLAND 2017/ Il Festival di musica elettronica più grande del Pianeta: info, scaletta e dove vederlo

Tomorrowland 2017 (Foto da Facebook)

Si chiama Tomorrowland 2017, ma l'idea che il mondo di domani sia già reale è palpabile se ci si è recati almeno una volta nella vita al festival di musica elettronica più grande e famoso del Pianeta. Nato nel 2005 in Belgio, da allora tutti gli anni gli appassionati del genere non possono fare a meno di presentarsi al parco de Schorre, vicino alla città di Boom, per partecipare ad un evento che visto il successo riscontrato negli ultimi anni è stato addirittura raddoppiato. Con un accordo trovato con la provincia di Anversa che ospita il Festival, si è infatti stabilito che a partire da quest'anno, e fino al 2033, Tomorrowland possa vantare ben 2 weekend consecutivi per dare libero sfogo alla fantasia, che è la vera caratteristica di questo evento. Iniziato ieri, dunque, Tomorrowland proseguirà oggi, sabato 22 luglio 2017, domani e in più 28, 29 e 30 luglio. Un appuntamento a dir poco magico e se ancora non ne siete convinti vi basti sapere che l'edizione in corso è dedicata alle "fate" e il villaggio che ospita la kermesse è chiamata Dreamville, villaggio dei sogni.

TOMORROWLAND 2017: ARTISTI, BIGLIETTI E STREAMING

CHI SI ESIBISCE

Gli artisti confermati per Tomorrowland 2017, a conferma del fatto che l'evento rappresenta un palcoscenico irrinunciabile per tutti gli interpreti del genere elettro/dance. A questo punto è lecito domandarsi quali saranno i big che saliranno sul Mainstage in questi giorni. A fare una selezione degli artisti più importanti e conosciuti c'ha pensato La Stampa, che tra i tanti nomi del concerto segnala Tiësto, Steve Aoki, Armin Van Buuren, Nina Kraviz, David Guetta, Afrojack, Wolfpack, Paul Kalkbrenner, Deadmau5, MATTN, Markus Schulz, Alan Fitzpatrick e Benny Benassi. Tra questi ci sarà anche un pizzico d'Italia: toccherà infatti ad Angemi, il dj di Catania classe 1996, rappresentare il tricolore. La sua esibizione è prevista per la giornata di oggi, sabato 22 luglio, dalle ore 17 alle ore 18. I primi eventi inizieranno alle ore 16 italiane, ma uno degli appuntamenti più attesi è previsto per le ore 22, quando il popolare Armin van Buuren si approprierà della scena.

BIGLIETTI E STREAMING

I prezzi per Tomorrowland 2017 non sono quelli che si direbbero propriamente "modici". Si va da un minimo di 94 euro per il Glorious Sunday Pass (ticket valido solo per la domenica) e si arriva ai 496 del Full Madness Comfort Pass. L'alternativa per chi non vuol perdersi neanche un minuto dell'evento è quello di seguire tutto in streaming live sul sito della kermesse, che offre la diretta dell'evento su 4 canali (disponibile cliccando qui). Per chi preferisce la comodità della tv c'è ancora da attendere qualche tempo. Rai 4, infatti, si è assicurata i diritti per trasmettere uno stralcio della giornata conclusiva di Tomorrowland 2017, ovvero domenica 30 luglio. Nello specifico la quarta rete Rai si collegherà in diretta dal parco de Schorre alle ore 21, e non è escluso che alle immagini dello show si aggiungano piccole curiosità sul festival e commenti in italiano. Tomorrowland, però, non è soltanto un mega-concerto fine a se stesso, piuttosto uno stile di pensare al domani e alla musica. Per questo motivo durante la messa in scena dell'evento si svolgono degli eventi collaterali in diverse parti del mondo facenti parte dell'insegna Unite with Tomorrowland. Quest'anno si terranno a Dubai, Gelsenkirchen (in Germania), Rishon LeZion (Israele), Byblos (Libano), Malta, Incheon Metropolitan City (Sud Corea), Barcellona (Spagna) e Kaohsiung (Taiwan).

© Riproduzione Riservata.