Charles Aznavour/ Concerto a Roma, una carriera lunga 70 anni: la scaletta (Oggi, 23 luglio)

Charles Aznavour

Charles Aznavur torna in concerto in Italia. Il grande artista francese a 93 anni compiuti, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla musica. Con una carriera lunga 70 anni e un repertorio che di 1.200 canzoni e 294 album, Charles Azvanour sarà di scena oggi, domenica 23 luglio a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica. L’artista, poi, tornerà in Italia il 13 novembre quando si esibirà al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Due grandi concerti per celebrare la straordinaria carriera dell’artista francese che, con i suoi brani, ha scritto pagine importanti della musica internazionale. Il suo nome, infatti, è stato selezionato per entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame per la categoria Live Theatre / Live Performance. Nel corso della sua lunga carriera, Azvanour ha venduto 300 milioni di dischi e ha all’attivo 80 film. Pur non essendo più un ragazzino, lo scorso anno, ha viaggiato tantissimo portando la sua musica ovunque con un tour mondiale che ha fatto tappa Amsterdam, Dubai, Praga, Antwerp, Osaka, Tokyo, Barcellona, Marbella, Trélazé, Monaco e Verona.

CHARLES AZNAVOUR, CONCERTO A ROMA 23 LUGLIO 2017

LA PROBABILE SCALETTA

La voce unica di Charles Aznavour regalerà emozioni uniche agli spettatori che, questa sera, saranno presenti all’Auditorium della Musica di Roma. «Fai della tua vita un’avventura, sorprendi gli uomini e le donne intorno a te, con umiltà, gentilezza, semplicità» è il motto del grande artista francese, attesissimo in Italia. Tra i brani che sicuramente proporrà non mancheranno "Tous les visages de l'amour", cantata da Aznavour in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo e tedesco) "La Bohème"," Com'è triste Venezia", "Ed io tra di voi" (reinterpretata anche da Franco Battiato). Questa, dunque, la probabile scaletta: Les Émigrants, La vie est faite de hasard, Paris au mois d’août, Mourir d’aimer, Avec un brin de nostalgie, Je voyage, Sa jeunesse, La Mamma, Il faut savoir, Mon ami, mon Judas, Ave Maria, Désormais, She, Mes emmerdes, Hier encore, Les Plaisirs démodés, Mon émouvant amour, Comme ils disent, Les deux guitares, La bohème, Emmenez-moi.

