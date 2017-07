JUSTIN BIEBER/ La pop star insieme alla modella Audreyana Michelle: è amore? (Oggi, 24 luglio)

Justin Bieber

C'è un nuovo amore nella vita di Justin Bieber? A quanto pare sembra proprio di sì e questa volta la notizia arriva direttamente dal profilo Instagram della pop star canadese. Lui stesso ha infatti pubblicato una foto nella quale appare in compagnia della splendida modella inglese Audreyana Michelle, con la quale passeggia per le vie di Los Angeles (clicca qui per vedere lo scatto). Tale immagine è stata riportata anche da varie riviste di gossip e, sebbene manchi l'ufficialità di una vera relazione (potrebbe essere solo un'amica), le beliebers si sono già scatenate nell'esprimere il loro rancore verso colei che considerano una nuova fiamma del loro idolo. Si ripete dunque la brutta esperienza avvenuta lo scorso anno con Sofia Richie, fatto che aveva costretto Bieber a sospendere per quattro mesi la sua presenza nei social network. E c'è già chi vede nella splendida modella inglese una pronunciata somiglianza con Selena Gomez...

JUSTIN BIEBER, NEWS: UN NUOVO AMORE PER IL CANTANTE?

ALLA RICERCA DI UNA NUOVA IMMAGINE

L'immagine di bad boy che si è conquistato Justin Bieber negli ultimi anni non ha fatto sempre bene alla sua carriera. Anche se è innegabile che in questo modo sia riuscito a stare sempre sulla cresta dell'onda, è altrettanto vero che il cantante canadese è stato oggetto di critiche, non ultima quella ad opera del Governo Cinese che gli ha proibito dei concerti nel paese orientale. Negli ultimi tempi, Bieber ha cercato di rimediare ai recenti errori anche grazie all'aiuto dei Pastori Carl Lentz e Chad Veach, che hanno cercato di guidarlo in un importante cammino di fede. Che si tratti di businness o della giusta strada, l'idolo delle teenagers si sta impegnando a fondo: è passato solo qualche giorno dalla sua visita in un ospedale pediatrico di Los Angeles, e già per lui è arrivato il momento di riconfermare l'affetto per i bambini trascorrendo del tempo con un piccolo incontrato nella spiaggia della California. Promosso in pagella con riserva? La speranza che non si tratti di una crescita limitata a qualche settimana...

