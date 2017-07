CONCERTO MARILYN MANSON/ Roma, Postepay Sound Rock: scaletta, orari e info (oggi, 25 luglio 2017)

Marilyn Manson

Marilyn Manson sarà il protagonista della serata odierna del Postepay Sound Rock di Roma, uno degli eventi musicali più attesi della capitale. Il 'reverendo del rock' delizierà i fan con la sua musica portando in scena alcuni dei suoi più grandi successi del passato e anche del suo nuovo album 'SAY10'. Il luogo previsto per il suo imperdibile concerto è l'Ippodromo delle Capannelle in via Appia Nuova, i cancelli saranno aperti già dalle ore 18:30 anche se la musica prenderà il via soltanto alle ore 20:30. L'amministrazione della capitale ha messo a disposizione diversi mezzi pubblici per arrivare in sicurezza al Postepay Sound Rock, a partire da diverse linee di autobus che faranno tappa proprio all'ippodromo, oltre che treni e parcheggi d'auto non lontani dal luogo del concerto. Come per tutti gli altri principali eventi musicali dell'estate, anche in questo caso verrà data grande importanza alla sicurezza con controlli all'entrata del luogo dell'esibizione. Gli spettatori non potranno portare con sé oggetti potenzialmente pericolosi quali lattine, bomboletto spray, aste, ombrelli oltre che borse o zaini superiori alla capacità di 10 litri. Evitate anche le bevande alcoliche.

CONCERTO MARILYN MANSON: INFO, ORARI E SICUREZZA

LA POSSIBILE SCALETTA

Nonostante la scaletta del concerto di Marilyn Manson di questa sera sia ancora top secret, possiamo fare alcune ipotesi sui brani che verranno ascoltati dal pubblico presente all'Ippodromo delle Capanelle prendendo come spunto le precedenti esibizioni del cantante. Ecco di seguito la lista più probabile: Revelation #12, This is the New Shit, mOBSCENE, The Dope Show, Great Big White World, No Reflection 7. Sweet Dreams (Are Made of This), cover degli Eurythmics, Disposable Teens, We Know Where You Fucking Live, Deep Six, The Beautiful People, SAY10, The Reflecting God, Come White. Ricordiamo che non sarà questa l'unica tappa italiana del 'Reverendo' che, dopo Roma, si trasferirà a Verona. Domani 26 luglio, infatti, Marilyn Manson si esibirà al Castello Scaligero di Villafranca per un nuovo attesissimo concerto già completamente sold out nonostante le grandi polemiche degli ultimi giorni.

