RADIO BRUNO ESTATE 2017, MODENA / Concerto: ospiti, cantati e info orari (25 Luglio)

Radio Bruno Estate - Francesco Gabbani

ORARI, INFO, DOVE VEDERLO IN TV

L'estate 2017 continua ad essere caratterizzata da una serie di eventi musicali, molti dei quali vengono trasmessi in diretta o in differita anche in televisione. E' questo il caso del concerto organizzato da Radio Bruno e patrocinato dal Comune di Modela. L'evento è in programma questa sera in Piazza Roma a partire dalle ore 20:00 con ingresso gratuito. Condotto da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, potrà essere seguito anche in diretta streaming proprio su Radio Bruno Estate oltre che sull'App gratuita scaricabile su smartphone e tablet. Chi preferisse seguire il concerto in tv, potrà farlo anche collegandosi in diretta sul digitale terrestre nel canale 683 per l'Emilia Romagna, nel numero 256 per tutta l'Italia Settentrionale e 617 per la sola Toscana. Nonostante si tratti di un evento rigorosamente gratuito, le misure di sicurezza di questa sera saranno estremamente rigide per garantire la massima tranquillità a tutti presenti. Non sarà possibile portare con sè zaini o borse voluminose, aste per selfie, ombrelli o altro materiale ritenuto pericoloso. Vietato anche l'acquisto di bevande alcoliche

RADIO BRUNO ESTATE IN CONCERTO A MODENA: GLI OSPITI DI OGGI 25 LUGLIO

Radio Bruno Estate questa sera fa tappa a Modena per una nuovo attesissimo concerto ricco di star nazionali. L'area del concerto sarà accessibile già a partire dalle ore 16:00 dai due ingressi previsti ovvero da via Accademia e via Modonella. Gli ospiti di oggi saranno di tutti rispetto, tanto che si prevede già grande affluenza in Piazza Roma: Radio Bruno ha già annunciato la presenza di Benji e Fede, Bianca Aztei, Chiara, Elodie, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Paola Turci, The Kolors e Thegiornalisti. Ma i più attesi della serata sono i due protagonisti indiscussi del panorama musicale italiano degli ultimi mesi ovvero l'ex vincitore di Sanremo Francesco Gabbani che delizierà i presenti con il suo successo dell'estate 'Granite e granate' oltre che l'ex concorrente di Amici Riccardo Marcuzzo alias Riki. E' lui il più atteso soprattutto dalle ragazzine che lo acclamano a gran voce in tutti i concerti nei quali si esibisce.

