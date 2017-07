JUSTIN BIEBER/ Video, il cantante spiega i motivi della sua decisione: fan pronti a perdonarlo?

Justin Bieber

LA SPIEGAZIONE DI JUSTIN BIEBER

La decisione di Justin Bieber di cancellare le ultime 15 date del suo World Purpose Tour ha sconvolto i fan di tutto il mondo, confermando le cattive opinioni che gli haters hanno nei suoi confronti. L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno a pochi giorni della prima data americana che avrebbe dovuto avere luogo il 29 luglio. L'entourage della pop star non aveva rilasciato dichiarazioni dettagliate, limitandosi a precisare che Justin si scusava per avere deluso così tante persone. A tornare sull'argomento, a distanza di qualche ora, è stato quindi il diretto interessato che non ha potuto esimersi dal difficile compito di dare ulteriori spiegazioni su questa scelta ritenuta inspiegabile. Clicca qui per vedere il video in questione, nel quale il cantante precisa: "Sto bene. Va tutto bene. Sono stato in tour per due anni e non vedo l'ora di riposarmi e rilassarmi un po'. Voglio dire ai fans che li amo, che sono incredibili e che mi scuso con chiunque di loro si senta deluso o tradito. Ve lo dico con il cuore, non era mia intenzione farvi sentire così".

LE DURE DICHIARAZIONI DEI FAN

Proprio nel momento in cui gli appassionati di musica cominciavano ad apprezzare la crescita di Justin Bieber, la sua decisione di cancellare le ultime date del Purpose Tour è stata un durissimo colpo. Il cantante negli ultimi tempi è stato apprezzato per avere smesso di dare scandalo, evitando quei colpi di testa che non sempre sono stati di buon esempio ai suoi milioni di fan. Tutto da rifare dunque? A questo punto sembra proprio di sì e, pur comprendendo che il loro idolo possa essere stanco dopo mesi trascorsi da un continente all'altro, i belieber faticano a mettersi completamente nei suoi panni. Avrebbe dovuto evitare fin dall'inizio un tour tanto lungo e impegnativo? Perché illudere e deludere fino a questo punto? Vi segnaliamo solo alcuni dei tantissimi commenti che pullulano le varie fanpages dedicate ad una delle pop star più amate al mondo: "Da una parte ha ragione e dall'altra ha torto. Perché posso capire che non è facile viaggiare continuamente, stare lontano da casa e non passare serate con gli amici. Non vivere la giovinezza, insomma. Però dall'altro lato sai che se vuoi essere un cantante, ci sono dei pro e dei contro da mettere in conto" , "Devo ammettere che non mi sarei mai aspettata una cosa del genere proprio da Justin..l'ho sempre sostenuto e supportato, difeso a spada tratta! Ma è anche vero che bisogna essere obiettivi e ammettere che stavolta ha sbagliato".

