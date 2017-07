TRENTINOINJAZZ 2017/ Oyster in concerto, domenica 30 luglio

Oyster

Una domenica di jazz in alta quota, con il concerto degli Oyster al TrentinoInJazz 2017. Appuntamento alle 13.00 di domenica 30 luglio al Belvedere di Canazei (TN), con il nuovo evento di Panorama Music, la sezione del festival che si svolge in Val di Fassa.

Oyster è un giovane quartetto composto da Matteo Cuzzolin (sassofono), Demetrio Bonvecchio (trombone), Marco Stagni (contrabbasso) e Filip Milenkovic (batteria): al centro del concerto del 30 luglio, il nuovo album Oy (prodotto da Piccola Orchestra Records). Il gruppo è legato al progetto Euregio Jazzwerkstatt, a cui si deve anche la nascita della collaborazione con il vibrafonista Matthias Legner, giovane promessa del jazz austriaco che per l'occasione sarà con Oyster dal vivo. Oyster è un gioco di squadra fatto di scambi di energia: a partire da composizioni originali articolate e rigorose, il quartetto si è mosso per sottrazione cercando di eliminare tutto il superfluo attraverso successive riscritture delle parti, alla ricerca di un bilanciamento tra partitura e improvvisazione, energia e suggestione, pop e jazz e di far così emergere la parte più viva di questa musica.

Il concerto è gratuito, il costo del biglietto per gli impianti di risalita a carico dei partecipanti. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Rifugio Fredarola.

Prossimo appuntamento TrentinoInJazz 2017: mercoledì 2 agosto, Revensch, (Baselga di Piné - TN).

