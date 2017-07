CONCERTO LUIS FONSI/ L'interprete della hit Despacito al Lucca Summer Festival (oggi, 28 luglio)

Justin Bieber con Luis Fonsi in Despacito

LUIS FONSI AL LUCCA SUMMER FESTIVAL

Buone notizie per i fan italiani di Luis Fonsi, dopo la delusione per la cancellazione del suo concerto di Pesaro dello scorso 17 luglio. Questa sera il cantante balzato alle cronache per la mega hit del 2017 Despacito si esibirà a Lucca al Summer Festival, in programma nella stupenda città toscana: l'evento avrà inizio alle ore 21:30 in Piazza Napoleone e rappresenterà una nuova tappa del suo Love + Dance World Tour, che già ha attirato migliaia di persone in diverse località di tutta Europa. La super star dela musica latina per il momento non ha previsto altre tappe in terra italiana, soprattutto dopo la cancellazione della sua precedente data prevista a Pesaro. In tale circostanza aveva rassicurato i suoi fan con questo comunicato: "Sono molto dispiaciuto di non suonare a Pesaro per il mio tour estivo in Europa, ma prometto a miei fans italiani che tornerò sia a fine autunno che in primavera l’anno prossimo per nuovi concerti. Spero di vedervi tutti al mio show al Lucca Summer Festival, che rimane confermato per il 28 luglio, vi aspetto tutti a Lucca!". Le date ad oggi non sono ancora state ufficializzate.

I RECORD DI DESPACITO

Non ci sono dubbi riguardo il fatto che Despacito debba essere considerata la canzone di maggiore successo del 2017. Mai prima di allora una hit latina aveva raggiunto simili risultati, riuscendo in pochi mesi a battare ogni record in precedenza raggiunto solo dalla Macarena. Ma pensiamo solo ad alcuni dei numeri del tormentone più ascoltato in tutto il mondo: Despacito è una delle tre canzoni in lingua spagnola ad avere raggiunto il top delle classifiche americane, dove mantiene ancora oggi il comando nella versione Remix insieme a Justin Bieber. Ma è soprattutto il numero di streaming a balzare alle cronache: la canzone ha infatti polverizzato ogni record nel numero di clic su Youtube e Spotify, raggiungendo l'inarrivabile cifra di 4,6 miliardi di 'play' (superando il precedente record di Sorry di Justin Bieber, fermo a 4,38 miliardi). Ma la lista di risultati di questa canzone potrebbe essere lunghissima: il singolo ha ottenuto dischi d'oro e di platino a non finire (ovviamente anche in Italia), piazzandosi in prima posizione in tutti i paesi dell'America Meridionale e in molti dell'Europa.

