Tomorrowland 2017 / Il Festival di musica elettronica: in scena la seconda settimana della nuova edizione

Tomorrowland (Foto da Facebook)

Tra i festival di musica più seguiti c'è Tomorrowland che va in scena anche questo fine settimana per la seconda settimana di spettacolo. A differenza degli scorsi anni infatti si è deciso di prolungare questo festival di musica elettronica che viene seguito in tutto il mondo. La prima è stata quella tra il 20 e il 23 luglio, mentre la seconda è partita il 27 e lo vedremo durare fino a domani. Nella prima settimana abbiamo visto dj di grandissima fama tra tutti Steve Aoki ma anche Eric Prydz, Carl Cox, Marshmello e Tiesto. In questa invece abbiamo visto le sorelle NERVO, AFrojack, Sander van Dorn, Martin Garrix e ancora molti altri. Il pubblico ha usato i social network per pubblicare ancora una volta splendide immagini e momenti di grande musica ma più in generale di spettacolo. Il Tomorrowland infatti è noto anche per lo spettacolo pirotecnico che viene fatto partire direttamente dal palcoscenico.

TOMORROWLAND 2017: IL FESTIVAL DI MUSICA ELETTRONICA

LE ORIGINI DELL'EVENTO

Tomorrowland è il festival di musica elettronica per eccellenza. E' nato nel 2005 organizzato dalla ID&T in Belgio e va in scena a pochi chilometri dalla città di Boom nel parco de Schorre. Non solo musica, ma anche grandi animazioni danno vita a quello che è un evento più unico che raro. Spesso infatti durante la manifestazione in questione oltre alle note degli artisti che si presentano a suonare ci sono i palcoscenici impreziositi da decorazioni fantasy e da fuochi d'artificio che si scagliano in cielo dalla base di questa. Uno dei record stabiliti da Tomorrowland è quello della presenza di oltre centottantamila persone presenti nel corso dei tre giorni dell'edizione 2012. Ci sono state due edizioni speciali tra il 2015 e il 2016. Prima il festival di musica elettronica si è svolto in Brasile precisamente a Itu nel Parque Maeda di Sao Paulo per festeggiare i dieci anni del festival. Poi l'anno successivo abbiamo visto cambiare la denominazione in Edizione Europea per il ritorno in Belgio, quell'anno c'erano anche gli italiani VINAI.

