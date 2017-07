Concerto Codplay / Milano (San Siro), info biglietti e scaletta canzoni: tutti i divieti (3-4 luglio 2017)

Concerto Coldplay, foto da Instagram

CONCERTO COLDPLAY A MILANO (SAN SIRO): È TUTTO ESAURITO!

TUTTI I DIVIETI – Anche per il concerto dei Coldplay allo stadio San Siro di Milano previsto per questa sera sono stati imposti una serie di divieti che gli spettatori dovranno rigorosamente osservare per poter accedere all’impianto sportivo che, per l’estate, si trasforma nel tempio della musica italiana e internazionale. Tutti gli spettatori saranno sottoposti a tre controlli. Non potranno portare valigie, borse o zaini se non di piccole dimensioni, bombolette spray, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, pietre, coltelli o altri oggetti da taglio, lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo, bottiglie di plastica di qualsiasi dimensione, ombrelli, bastoni per selfie, penne o puntatori laser, videocamere, ipad, macchine fotografiche professionale o semiprofessionali, tutti gli oggetti atti ad offendere. Inoltre è vietato esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori, arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori, stazionare su percorsi di accesso o di esodo e su altre vie di fuga (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

I varchi per l’accesso a San Siro – Il giorno tanto atteso è arrivato. Questa sera, i Coldplay infiammeranno lo stadio San Siro di Milano dando vita ad uno spettacolo imperdibile. Chris Martin e i suoi sono pronti a regalare ai fans i più grandi successi del loro repertorio. Per l’arrivo dei Coldplay a Milano sono ingenti le misure di sicurezza adottate dalle autorità locali. La zona intorno allo stadio San Siro resterà chiusa al traffico e sono 10 i varchi attraverso i quali si potrà accedere allo stadio solo esibendo il biglietto. Ecco i 10 varchi: VARCO 1-2 arrivo da piazzale Lotto VARCO 3 arrivo da via Fetonte VARCO 4-5 arrivo da via Achille (lato ovest) accessibile da via Patrocio, via Tesio. VARCO 6-7 arrivo da via Tesio – varchi consigliati per chi utilizzerà la Metro M5 Lilla fermata “San Siro Stadium” o l’uscita Tangenziale Nord “San Siro” SS11. VARCO 8 arrivo da via S. Giusto, via Dessiè. VARCO 9 arrivo da via Capecelatro, via Don C. Gnocchi, via dei Rospigliosi VARCO 10 arrivo da via Dessiè, via dei Rospigliosi, via Stratico, fermata Metro M5 Lilla “San Siro Ippodromo”. Tutti i varchi saranno presieduti dalle Forze dell’ordine che effettueranno già i primi controlli (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Sarà uno stadio San Siro tutto esaurito quello che oggi e domani ospiterà il concerto dei Coldplay a Milano. Un evento attesissimo da tutti i fan italiani della band londinese, che si esibirà nella città meneghina il 3 e il 4 luglio nell'ambito della tourneé mondiale intitolata "A head full of dreams" sulla base del loro ultimo album e che per il momento ha incassato 300 milioni di dollari in tutto il mondo. Cosa attendersi? Oltre ad una grande partecipazione di pubblico, che ha garantito il sold-out nonostante alcune polemiche sulla prevendita dei biglietti, anche una chicca. In ogni appuntamento, infatti, Chris Martin e compagni sono soliti deliziare i loro fan con una cover diversa. Quale sarà quella milanese? Se chiedere un pezzo italiano è forse spingersi troppo in là con le fantasie e le speranze, non si fa peccato - come riportato da Leggo - a sperare nell'esecuzione di pezzi cult della musica pop come Heroes di David Bowie, Something just like this dei Chainsmokers e Raspberry beret di Prince.

SCALETTA CANZONI , PRESENTI I GRANDI CLASSSICI DEI COLDPLAY

Certo è che nel doppio appuntamento dei Coldplay in concerto a Milano, l'attesa dei fan riguarda soprattutto il repertorio classico della band nata a Londra nel 1997. Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion riproporanno i pezzi che li hanno resi una delle formazioni musicali più amate e seguite degli ultimi anni. Se dunque vi state chiedendo quale sarà la scaletta del concerto possiamo assicurarvi che non mancheranno brani di successo come Viva la Vida, Fix Yoy, The Scientist, The Hardest Part, In My Place, o i più recenti Up & Up, Hymn for the weekend e A rush of blood to the head. Importante ricordare ai fan che le porte d'ingresso a San Siro apriranno alle ore 16 per garantire la registrazione nei vari settori di tutti i possessori di biglietto. Per non perdersi neanche un minuto del concerto dei Coldplay a Milano sarà necessario completare le operazioni entro le 21. Sarà allora, senza considerare qualche minuto di ritardo "fisiologico", che Chris Martin e compagni inizieranno ad emozionare migliaia di fan con le loro melodie.

