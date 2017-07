EMMA MARRONE / News: aria di cambiamenti? L'estate della cantautrice salentina

Emma Marrone, News

EMMA MARRONE, NEWS: ESTATE IN MUSICA - Emma Marrone è pronta a cambiare pagina? Sicuramente sì. Un recente scatto social ha allertato non poco i fan. “It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. For me. And I'm feeling good”, così esordisce Emma Marrone su Instagram, pubblicando una foto che la ritrae allo specchio, per riflettere la sua immagine. Nonostante la salentina sia spesso presa di mira dagli haters, non perde mai l'occasione per informare i fan su ciò che sta succedendo attorno a lei e, tra le altre cose, il nuovo album sta prendendo vita giorno dopo giorno. Già durante il corso di Amici, Emma aveva affermato di non potere prendere parte al programma proprio per gli impegni del nuovo album.

Successivamente però, come tutti ben sapete, la situazione ad Amici è notevolmente “degenerata” e così, Maria De Filippi ed anche i ragazzi della Squadra Bianca, hanno chiesto aiuto alla cantautrice che, prontamente non si è tirata indietro. Ma anzi, a percorso già iniziato ha preso in mano le redini della situazione portando comunque avanti una squadra che aveva precedentemente subìto il peso degli sbalzi di umore di Marco Castoldi in arte Morgan. Emma quindi, mantenendo la promessa con se stessa ed anche con i fan, è rientrata ad Amici ma non ha perso di vista il suo nuovo lavoro.

La cantautrice salentina infatti, sta lavorando al nuovo album che, visti i presupposti si presenta essere ancor meglio del previsto. Emma, proprio di recente, è stata presa di mira dagli haters dopo aver spostato la data della sua presenza al Concerto di Radio Italia Live da Palermo a Milano e, addirittura è stata ingiustamente accusata di razzismo. La Brown però, ha spiegato di avere avuto degli impegni personali e il matrimonio del cugino proprio il 30 giugno. Ed infatti, la cantante ha condiviso con i fan degli adorabili scatti di rosso vestita in occasione delle nozze. Se il lavoro va bene, grande “mistero” sulla vita privata. La salentina passerà un'estate con il suo amore numero 1: la musica.

