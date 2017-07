FEDEZ/ News: dopo Radio Italia Live arriva il “no” a J-Ax ed il “sì” a Chiara Ferragni?

Fedez, News

FEDEZ, NEWS: ECCO LE ULTIME NOVITA' DEL RAPPER TRA LAVORO E MATRIMONIO - Fedez è uno dei cantanti della scena rap in Italia che più attira gossip e notizie false su di sé: il motivo? Ah, saperlo... Tra le ultime, gira in rete da un po' di tempo, la news che vorrebbe terminato di già il sodalizio artistico tra lui e il socio-collega Alessandro Aleotti, conosciuto da tutti semplicemente come J-Ax. Dopo aver partecipato lo scorso 30 giugno al Concerto di Radio Italia Live in onda da Palermo, proprio in radio si sono lasciati andare ad una serie di dichiarazioni prima dell'esibizione sulle note di "Senza Pagare", ultima singolo estratto dall'album "Comunisti col Rolex". I rapper, intervistati da Radio Italia, hanno rilasciato delle dichiarazioni anche in merito ad un imminente futuro lavorativo.

Come sapete infatti, Fedez e J-Ax hanno anche creato una etichetta discografica, la NewTopia che ha lanciato personaggi del calibro di Fabio Rovazzi. J-Ax infatti, durante l'intervista ha svelato che, dopo l'esibizione a Palermo, non vorrà vedere per un po' l'amico e collega. Il gelo ha investito la caldissima giornata palermitana e, dopo poco Ax ha affermato che stava solo scherzando. In seguito, J-Ax e Fedez hanno raccontato che, nonostante le ansie e le aspettative che ha generato un album di successo come "Comunisti col Rolex", la loro intesa è rimasta assolutamente invariata ed anzi, si sono sorretti rispettivamente.

Dopo il tour estivo quindi, la collaborazione in duetto potrebbe anche andare avanti mettendo da parte i progetti solisti. Ed intanto, se dopo Radio Italia in molti pensavano che il duo potesse sciogliersi, altri pensato che sia arrivato il momento per convolare a nozze con Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale e sua fidanzata ufficiale. Fedez ultimamente, sta disseminando indizi a più non posso e, mentre si trovava a Palermo, sentiva la mancanza della sua fidanzata a Los Angeles. Ma non è finita qui. Una fotografia postata con indosso abiti eleganti, ha acceso i dubbi dei fan: le nozze sono proprio dietro l'angolo?

© Riproduzione Riservata.