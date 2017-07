Justin Bieber/ Notte a Londra con Brooklyn, figlio di Victoria e David Beckha

Justin Bieber, Instagram

Justin Bieber non sembra fermarsi mai e se fino a venerdì sera è stato avvistato sulle spiagge della Francia, il sabato successivo era già in volo per raggiungere Londra. La popstar canadese, infatti, è stata avvistata in compagnia di un altro ragazzo molto noto al mondo delle celebrity e con il quale, secondo i paparazzi, avrebbe passato l’intera notte fra sabato e domenica. Ma chi è il misterioso adolescente che è stato avvistato in sua compagnia per le vie londinesi? A svelarlo è un servizio fotografico pubblicato qualche or fa dal Daily Mail, che rende noto che ad accompagnare la popstar nel suo giro notturno per il locali di Londra c’era Brooklyn, primogenito di Victoria Adams e David Beckham. Secondo il noto giornale online, i due sarebbero stati avvistati in compagnia di altri amici intenti a fare il loro ingresso in un noto nightclub di Londra, da dove sarebbero usciti solo dopo le 3:00.

Sempre secondo il Dayli Mail, i due ragazzi hanno consumato qualche bevanda e una serie di spuntini in compagnia di altri adolescenti, ma a catturare l’attenzione di tutti è stata una fan, che per tutta la sera ha aspettato Justin Bieber fuori dal night e, presa dall’entusiasmo, lo ha afferrato per le spalle con il chiaro intento di abbracciarlo. Il cantante, preso alla sprovvista, è riuscito a liberarsi dalla stretta della ragazza e questa volta, al contrario di ciò che è accaduto in passato, è riuscito addirittura a non apparire scortese.

