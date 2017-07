WARPAINT/ In concerto a Milano il 13 luglio

Warpaint

Il quartetto californiano arriva finalmente in Italia per un’unica data il 13 luglio al Carroponte di Milano per presentare l’ultimo lavoro Heads Up, pubblicato in autunno da Rough Trade, come i precedenti lavori. Heads Up è senza dubbio l’album più completo e maturo della band, miscela perfetta di pop, pscihedelia e elettronica.

Le Warpaint si formano a Los Angeles nel 2005. Il loro suono originale, mix di intricate linee di chitarra e ipnotiche linee melodiche, cattura subito l’attenzione di John Frusciante. All’inizio del 2009 il loro EP di debutto “Exquisite Corpse” finisce al numero 1 della leggendaria classifica degli artisti locali di Amoeba a Los Angeles. Così nel Settembre 2009 la Manimal Vynil decide di ristampare l’ EP in cd e vinile, aggiungendo la bonus track “Krimson”, mettendo nelle mani del mitico John Frusciante (Red Hot Chili Peppers) il mixaggio. Nel 2010 le quattro giovani promesse concludono le registrazioni del loro primo full-length “THE FOOL” che viene pubblicato da Rough Trade.

