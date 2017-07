BATTITI LIVE 2017 / Andria: scaletta, ospiti e cantanti: arriva una sorpresa? (30 luglio)

Battiti Live 2017

TORNA L'EVENTO DELL'ESTATE

Battiti Live sbarca ad Andria oggi 30 luglio. Dalle 21, prenderà il via da Piazza Catuma la nuova tappa dello show musicale dell’estate di Radionorba condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Le tre ore di show nella città pugliese verranno poi trasmesse su Italia 1, novità assoluta per l’evento musicale estivo del Sud Italia. Grande entusiasmo della città per l’arrivo di tantissimi volti noti della musica italiana, beniamini soprattutto dei più giovani. Lo show sarà visibile su RadionorbaTv (canale 730 di Sky), Radionorba, Telenorba. La regia televisiva è firmata da Giovanni Caccamo.

SCALETTA BATTITI LIVE 2017, ANDRIA 30 LUGLIO

La scaletta della tappa di Andria del Battiti Live 2017 è ancora top secret ma gli organizzatori fanno trapelare che potrebbe esserci qualche sorpresa dell’ultima ora. Lo show potrebbe essere aperto da uno dei nomi più attesi della serata ovvero Riki, fenomeno musicale creato da Amici 16 e che da settimane è in cima alla classifica degli album più venduti in Italia. Oltre a Riki che dovrebbe cantare tre brani, sul palco in Piazza Catuma ci saranno altri ex allievi di Amici come Alessio Bernabei, in radio "Non è il Sudamerica" ed Elodie Di Patrizi che proporrà un brano del suo ultimo album. Sempre da Amici, poi, arriverà anche il giovanissimo Thomas. Un altro giovane talento molto atteso è quello di Gaia, la seconda classificata ad X Factor, in radio con "Fotograms". Sul palco di Andria ci saranno poi Baby K, Filippo Valsi, Fabri Fibra, vincitore del Wind Summer Festival 2017 con “Pamplona” in coppia con i TheGiornalisti ed Ermal Meta, albanese ma barese d’adozione che, dopo il successo ottenuto sul palco del Festival di Sanremo con il brano “vietato Morire”, canterà il suo nuovo singolo “Ragazza paradiso”. Infine, ci saranno anche Federico Zampaglione che canterà "Dove tutto è a metà" e Marco Masini che si esibirà sulle note del brano sanremese "Spostato di un secondo", e su un medley dei suoi più grandi successi.

