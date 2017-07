GUIDO ELMI/ E' morto il produttore di Vasco Rossi, con lui sin dagli inizi

Guido Elmi

Si è tolto l'ultima, enorme soddisfazione prima di lasciare questa terra, la sua famiglia, i suoi amici. Amici come Vasco Rossi con cui aveva lavorato e condiviso mille avventure dal disco d'esordio del rocker emiliano fino al recente concertone Modena Park. E' scomparso Guido Elmi, 69 anni, uno dei maggiori protagonisti della musica italiana degli ultimi quarant'anni. Lo scorso maggio sul sito Spettakolo.it aveva parlato dell'impegno per la preparazione del concerto di Modena: "Nell’ultima decade di maggio inizierò le prove con il gruppo che accompagna Vasco dal vivo. Con la scaletta e gli arrangiamenti che abbiamo preparato tra dicembre e febbraio. Ora si tratta di tradurlo in realtà. Spero che i musicisti abbiano studiato alla perfezione i brani e che mi restituiscano tutta quell’energia che ho messo nella preparazione dello show".

A dare la notizia per primo della sua scomparsa un altro grande amico, Red Ronnie: "Il mio amico Guido Elmi è volato nell'altra dimensione. Lo conosco dai primi tempi con Vasco Rossi inizio anni '80. Le ultime volte che l'ho visto è stato ai due concerti di Modena Park". Ha fatto seguito un post di Enrico Ruggeri: "Un grande comunicatore, un artista, profondo e intuitivo. Pochi manager hanno saputo costruire cultura e costume come lui". Al momento Vasco non ha rilasciato commenti. Guido Elmi aveva iniziato con Rossi facendo il chitarrista in quanto membro della Steve Rodgers Band, che accompagna Vasco dal vivo, poi aveva assunto il ruolo di produttore di tutti i suoi dischi. Le trovate armoniche e i riff di pezzi storici come Bollicine, Brava Giulia e altre sono sue invenzioni. Nel 2016, dopo aver prodotto anche altri artisti come Alberto Fortis e gli Skiantos, aveva finalmente pubblicato il suo primo disco solista. Non si conoscono al momento le cause della morte.

