MARTIN GARRIX / Video, i concerti negati in passato al parco di Selinunte

Continua a tenere banco la polemica relativa al concerto di Martin Garrix svoltosi presso il Parco Archeologico di Selinunte, a Castelvetrano in Sicilia. Il concerto è stato un vero successo con oltre 10.000 giovani che hanno partecipato al DJ Set di uno degli artisti del momento, tra i più apprezzati a livello internazionale. Ci sono invece dei dubbi riguardo l’opportunità di aver fatto svolgere lo show in un’area di tale importanza culturale, anche per i danni che una location come il Parco Archeologico di Selinunte avrebbe potuto riportare. Fra i detrattori, c’è anche chi sottolinea come nel 1996 ci fosse stata la possibilità di ospitare due grandi concerti di Renzo Arbore e Ray Charles presso il parco di Selinunte, possibilità negata dall’amministrazione dell’epoca. Qualcuno dunque ipotizza che l’affare economico sia stato in questo caso particolarmente favorevole per il Comune, altri si indignano per i rifiuti lasciati nei dintorni del concerto, anche se alla fine il peggio è stato evitato ed anzi, i fans di tutto il mondo di Martin Garrix sono rimasti estasiati dalla particolarità della location del concerto e dalla bellezza del Parco Archeologico di Selinunte. (agg. di Fabio Belli)

MARTIN GARRIX, IL NUOVO FENOMENO MUSICAILE

IL CONCERTO PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE

Martin Garrix, il deejay di fama internazionale che è sbarcato in Sicilia attirando migliaia di giovani divide l’opinione pubblica. La musica del famoso deejay che, pur essendo famosissimo è uno dei più seguiti nel mondo al punto da essere stato anche uno degli ospiti d’onore del Tomorrowland 2017, ha portato la sua musica Parco Archeologico di Selinunte. E’ stato un evento memorabile con una coreografia che ha accompagnato l’esibizione di Martin Garrix che ha fatto registrare il sold-out. Sono stati più di 12mila i giovani che si sono scatenati sulle note della musica di Garrix che non si è assolutamente risparmiato mettendo su uno show che resterà nella storia della musica. A soli 21 anni, il fenomeno olandese è attualmente in deejay numero uno nel mondo. In Italia, tornerà il prossimo 13 agosto quando sarà di scena a Gallipoli e il 14 a Lignano. Per tutto il mese di agosto, la sua è un’agenda fitta di impegni che lo porterà in giro per il mondo.

IL PUBBLICO DIVISO

Lo spettacolo di Martin Garrix al Parco Archeologico di Selinunte ha diviso il pubblico. Da una parte c’è chi apprezzato avendo così dato la possibilità ai più giovani di conoscere anche una parte importante della storia e, dall’altro, c’è chi considera inaudito concedere un’area archeologica così importante per uno spettacolo musicale. “Vivere di turismo non significa dissacrare un luogo pieno di storia come il parco archeologico che dovrebbe vivere di cultura e non tunz tunz tunz , mozziconi e vomito”, ha scritto una signora come riporta il portale Castelvetranonews.it. Immancabile, inoltre, la polemica per i rifiuti lasciati nel parco archeologico. Come tutti i grandi eventi, dunque, anche lo show di Martin Garrix ha diviso l’opinione pubblica.

