COLDPLAY, CONCERTO A MILANO/ Scaletta, San Siro: ultima tappa italiana del tour mondiale

COLDPLAY, CONCERTO A MILANO: TUTTO ESAURITO PER LA SECONDA ED ULTIMA DATA ITALIANA

I Coldplay tornano sul palco di San Siro questa sera, mercoledì 4 luglio, per la seconda ed ultima tappa italiana del tour mondiale. La band inglese di Chris Martin, dopo il grande successo di ieri sera, torna ad infiammare lo stadio milanese che, per la seconda sera consecutiva, sarà gremito in ogni settore. I Coldplay portano sul palco i loro più grandi successi e i brani dell’ultimo album “A head full of dreams”. La band, inoltre, fra pochi giorni, pubblicherà un nuovo Ep intitolato “Kaleidoscope”. I fans dei Coldplay si preparano così a vivere una serata da sogno, in attesa della pubblicazione del nuovo lavoro di cui è stato già anticipato molto con “Something just like this”, un brano che la band inglese hanno realizzato con duo di elettronica The Chainsmokers. Il nuovo album dei Coldplay verrà pubblicato il 14 luglio per il digitale e il 4 agosto per la distribuzione fisica. In attesa del nuovo lavoro, però, i fans sono pronti a scatenarsi questa sera con lo show con cui i Coldplay sono pronti a cancellare la paura. Gli spettatori saranno sottoposti a tre controlli e all’interno dello stadio non potranno portare valigie, borse o zaini se non di piccole dimensioni, bombolette spray, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, pietre, coltelli o altri oggetti da taglio, lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo, bottiglie di plastica di qualsiasi dimensione, ombrelli, bastoni per selfie, penne o puntatori laser, videocamere, ipad, macchine fotografiche professionale o semiprofessionali, tutti gli oggetti atti ad offendere.

La scaletta – Sul palco di San Siro, i Coldplay si esibiranno sulle note delle hit più amate dai fans e sui brani dell’ultimo album. Ecco tutti i brani in scaletta: A Head Full of Dreams, Yellow, Every Teardrop Is a Waterfall, The Scientist, Birds, Paradise, God Put a Smile Upon Your Face, Always in My Head, Magic, Princess of China, Everglow, Clocks, Midnight, Charlie Brown, Hymn for the Weekend, Fix You, Viva la Vida, Adventure of a Lifetime, Kaleidoscope, In My Place, Don’t Panic, Something Just Like This, A Sky Full of Stars, Up&Up.

