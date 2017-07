CONCERTO TIZIANO FERRO/ Bari, tour 2017: la grande attesa dei fans, scaletta (4 Luglio, Arena della Vittoria)

Tiziano Ferro

TIZIANO FERRO IN CONCERTO A BARI, ARENA DELLA VITTORIA

GRANDE FOLLA DI FANS ALL’APERTURA DEI CANCELLI – Mancano ancora due ore prima che i cancelli dell’Arena della Vittoria siano aperti ma lo folla di fans in attesa di entrare è davvero numerosa. Nonostante il caldo che da questa mattina non concede tregua al capoluogo pugliese, i fans di Tiziano Ferro continuano ad acclamarlo all’esterno dell’Arena. Quello di questa sera sarà il primo dei due concerti che il cantautore di Latina terrà a Bari dove tornerà a cantare domani sera. Due concerti sold out per Tiziano Ferro che, dopo aver emozionato i fans di Milano, Torino, Bologna e Roma è pronto a fare lo stesso anche con quelli di Bari. Nel capoluogo pugliese, tuttavia, sono arrivati fans da ogni parte dell’Italia Meridionale. Tiziano Ferro, dunque, si conferma uno degli artisti italiani più amati del momento. Ancora poche ore, dunque, e lo show di Tiziano Ferro comincerà. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

APERTURA CANCELLI E CONTROLLI - "Il mestiere della vita", il tour di Tiziano Ferro arriva a Bari all'Arena della Vittoria. I fan pugliesi del cantante di Latina sono in trepida attesa per un concerto che si preannuncia essere un altro grandissimo successo per Ferro. Regole severe e ben precise anche per questa tappa: i cancelli per l'ingresso all'arena, fa sapere Palazzo di città, saranno aperti a partire dalle 18,30. L'accesso sarà controllatissimo e vedrà l'uso di metal detector che ispezioneranno zaini e borse dei fan di Tiziano Ferro accorsi per assistere al concerto. Ci saranno allora ai varchi ben 250 steward, direttamente richiesti dalla questura del luogo, che serviranno a rendere più veloci le verifiche in questione.

SICUREZZA ALLO STADIO - Sarà un nuovo concerto blindato quello che i fan di Tiziano Ferro potranno seguire questa sera all'Arena della Vittoria di Bari. Il sindaco del capoluogo pugliese ha infatti firmato l'ordinanza per il divieto di vendita e di detenzione all'interno dello stadio e delle aree vicine di bottiglie in vetro o di lattine in alluminio. Per facilitare l'accesso al luogo dell'evento e garantire al massimo la sicurezza è stato variato il traffico dei mezzi pubblici con la creazione di alcuni bus navetta per accedere all'Arena della Vittoria già a partire dalle ore 15:00. Previsto inoltre l'assoluto divieto di transito dalle ore 8:00 del 4 luglio alle ore 24:00 del 5 luglio in Viale Vittorio Emanuele Orlando, via Portoghese, via Bisignani, viale di Maratona, Largo De Palo, via Verdi. Restano validi, inoltre, tutti i provvedimenti presi in occasione delle precedenti tappe dell'artista quali l'impossibilità di accedere allo stadio con borse o zaini di capacità superiore ai 10 litri, il divieto di uso di bombolette spray di qualsiasi tipo o oggetti potenzialmente pericolosi per la salute propria o altrui. Rigorosi controlli verranno effettuati ad ogni accesso all'arena.

INFO E SCALETTA - Migliaia di persone sono pronte per le due tappe del tour di Tiziano Ferro in programma all'Arena della Vittoria di Bari questa sera e domani. La seconda data è stata infatti aggiunta successivamente per soddisfare la grande richiesta dei fan, che possono ancora acquistare gli ultimi biglietti mancanti su ticketOne. Come gà accaduto nelle principali esibizioni del cantautore, saranno 29 le hit estrapolate dall'album 'Il mestiere della vita' ma anche dagli altri suoi precedenti lavori con il ricordo delle sue canzoni più amate e conosciute. La scaletta di questa sera dovrebbe infatti ricondurre alle altre tappe trionfali di Tiziano Ferro, nelle quali non è mancato anche il ricordo a Luigi Tenco con Mi sono innamorato di te.

La scaleta del concerto di Tiziano Ferro di oggi:

Stream – Opening Il Mestiere Della Vita Epic

"Solo" È Solo Una Parola L'amore

È Una Cosa SempliceValore Assoluto

Il Regalo Più Grande

R&B Medley (My Steelo-Hai Delle Isole Negli Occhi-Indietro)

La Differenza Tra Me E Te

Ed Ero Contentissimo

Sere Nere

Perdono

Medley Electro Dance (Il Sole Esiste – Senza Scappare Mai Piu’ – Raffaella)

Ti Scatteró Una Foto

Medley Acustic (Imbranato- Troppo Biono- E Fuori E’ Buio)

Per Dirti Ciao

La Fine Lento - Veloce Rosso Relativo Stop! Dimentica

Xverso Alla Mia Età L'ultima Notte Al Mondo

Mi Sono Innamorato Di Te (Luigi Tenco)

Incanto Lo Stadio

Il Conforto

Non Me Lo So Spiegare

Potremmo Ritornare

