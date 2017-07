EMMA MARRONE/ Video news: qualche giorno di vacanza e il primo bagno al mare (oggi, 4 luglio)

Video Emma Marrone

EMMA MARRONE, VIDEO NEWS: IL PRIMO BAGNO AL MARE PER LA CANTANTE, FOTO - Emma Marrone è tornata a casa in occasione del matrimonio di un cugino, godendosi anche qualche giorno di meritato riposo. Sicuramente i fan ricorderanno che proprio per questo importante avvenimento in famiglia, la cantante aveva chiesto di non esibirsi al Radio Italia Live di Palermo, preferendo invece recarsi a Milano. Il fatto aveva causato diverse critiche sul web da parte di chi riteneva che in questo modo la coach di Amici avesse dimostrato di preferire la Lombardia alla Sicilia. Le motivazioni di questo cambiamento hanno quindi trovato conferma nei fatti, come riportato dai diversi scatti pubblicati su Instagram.

In essi, Emma appare elegantissima in compagnia della sua famiglia per le nozze alle quali ha partecipato. Il viaggio in Salento è stato per lei anche l'occasione per fare il primo bagno della stagione estiva 2017: tale momento è stato lei immortalato con un breve video (clicca qui per vederlo) nel quale ha mostrato i piedi immergersi nello splendido mare della Puglia. Durerà a lungo questa vacanza? Considerando i tanti impegni e la necessità di portare a compimento quanto prima il nuovo album è difficile crederlo. Nelle ultime settimane, infatti, la Marrone ha annunciato che il suo nuovo progetto sta lentamente prendendo forma, confermando che l'attesa per la sua uscita non sarà ancora molto lunga. I fan possono continuare a sperare?

