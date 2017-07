LP/ I successi del suo album "Lost On You" grazie alle origini italiane (Wind Summer Festival 2017)

LP sul palco del Wind Summer Festival 2017 (foto Facebook)

LP: LAURA PERGOLIZZI INCANTA CON I PEZZI DI "LOST ON YOU" (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) - Laura Pergolizzi, al secolo “LP”, sarà protagonista al Wind Summer Festival, in onda in prima serata su Canale 5. Sul palco di Piazza del Popolo a Roma, la cantautrice di Huntington, negli Stati Uniti, ha fatto cantare e ballare il pubblico con i pezzi del suo ultimo album “Lost on You”, che ha avuto uno straordinario successo internazionale proprio grazie all’omonimo singolo e a “Other People”, altro pezzo che è finito nell’airplay radiofonico di tutto il mondo. Anche se “Lost on You” è stato il suo primo album ad avere un successo planetario, LP calca da tempo i palchi di tutto il mondo, visto che il suo primo album, “Heart-Shaped Scar”, è datato 2001. Dopo quindici anni la grande esperienza artistica maturata da LP è stata fondamentale per il suo successo: “Lost on You” risulta un album maturo che riesce a coniugare pure sonorità pop e orecchiabili alla grande tradizione del cantautorato a stelle e strisce.

LP: LE BASI MUSICALI DETTATE DALLE ORIGINI ITALIANE (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) - Proprio queste basi musicali sono state il retaggio della famiglia italiana di Laura Pergolizzi, in arte LP. I nonni paterni erano originari di Palermo, come suggerisce il cognome della cantante, ed i nonni materni erano di Napoli. Anche la madre Marie era nel mondo della musica, essendo stata un’apprezzata cantante lirica. Questo l’ha portata a scoprire in maniera precoce il talento della figlia, molto abile con la chitarra e che ha mostrato da subito attitudini da cantautrice. La lunga gavetta l’ha resta conosciuta negli Stati Uniti, ma per il vero e proprio boom internazionale è servita l’uscita di “Lost on You” e delle sue hit. LP è una militante dei diritti gay, essendo lei stessa lesbica e legata da tempo alla modella Lauren Ruth Ward. E’ anche una convinta vegana e attivista per i diritti degli animali. Tutti temi che sono sempre rientrati nei suoi album, col pubblico del Wind Summer Festival 2017 che potrà apprezzare la grande esperienza sul palco di LP, vero fiore all’occhiello internazionale della kermesse musicale.

