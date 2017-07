THEGIORNALISTI/ Scrivono le canzoni con lo stile del giornalista (Wind Summer Festival 2017)

I Thegiornalisti

THEGIORNALISTI: DA UN ANNO SONO UN GRUPPO RIVELAZIONE IN ITALIA (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) - Ormai da circa un anno sono tra i gruppi rivelazione della scena italiana, e per i Thegiornalisti, nella prima serata televisiva di martedì 4 luglio su Canale 5, ci sarà anche la consacrazione del palco del Wind Music Summer Festival. Tommaso Paradiso e la sua band giocheranno in casa, essendo i Thegiornalisti di Roma. Il gruppo sono presentissimi nell’airplay radiofonico in questa estate 2017 con il singolo estivo “Riccione”, perfetto per il momento. Ma i Thegiornalisti erano reduci anche dall’hit contenuta nell’ultimo album di Fabri Fibra, “Pamplona”, di cui hanno realizzato alcune strofe ed un video di grande successo. Inoltre, il loro ultimo album “Completamente Sold Out” è stato un successo straordinario: ed anche profetico, visto che la band romana si è tolta la soddisfazione, per la prima volta nella sua carriera, di aver riempito i palazzetti più importanti d’Italia, il PalaLottomatica a Roma e il Mediolanum Forum a Milano. Il passaggio di un gruppo “indie” a quella che viene considerata la scena mainstream.

THEGIORNALISTI: TOMMASO PARADISO “LA MENTE” DEL GIORNALISTA (WIND SUMMER FESTIVAL 2017) - I Thegiornalisti hanno scelto questo nome perché il loro modo di scrivere le canzoni vuole raccontare la realtà proprio nello stile del giornalismo. La mente della band, nonché autore di tutti i pezzi, è Tommaso Paradiso, personaggio che ha saputo guadagnarsi grande spazio negli ultimi mesi nella scena musicale italiana. Tifoso della Lazio, Paradiso è molto legato alla scena musicale romana e anche a quella bolognese, essendosi spesso ispirato ad artisti come Luca Carboni, gli Stadio e Lucio Dalla. Il primo album dei Thegiornalisti è “Vol. 1” del 2011, seguito l’anno successivo da “Vecchio”. L’influenza della scuola bolognese è molto forte, ma il gruppo si fa strada nella cosiddetta scena indipendente fino all’uscita di “Fuoricampo” nel 2014, il primo album che vede l’uscita di singoli di successo per il gruppo. “Completamente sold out”, con i singoli “Tra la strada e le stelle”, “Il tuo maglione mio”, “Completamente”, “Sold out” e ora “Riccione”, rappresenta la consacrazione per i Thegiornalisti, acclamati anche sul palco di Piazza del Popolo nel Wind Music Summer Festival.

