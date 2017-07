CONCERTO TIZIANO FERRO/ Bari, tour 2017: stasera la seconda tappa, scaletta (5 Luglio, Arena della Vittoria)

Tiziano Ferro

CONCERTO TIZIANO FERRO DEL 5 LUGLIO 2017, SECONDA SERATA ALL'ARENA DELLA VITTORIA, BARI

L’INCONTRO CON I FAN E LE MISURE DI SICUREZZA - Tutti i fan di Tiziano Ferro questa sera si danno appuntamento all'Arena della Vittoria di Bari, dove il cantante di Latina si esibirà con la seconda tappa del suo concerto. A quanto pare, saranno tantissime le persone arriveranno in città per assistere all’esibizione live e, in vista dell’evento, il sindaco di Bari Antonio Decaro ha firmato un’ordinanza per garantire la sicurezza dei tanti partecipanti. Per il consueto protocollo anti-terrorismo, saranno vietati la vendita, il consumo e la detenzione di bottiglie di vetro e lattine, divieto che coinvolgerà soprattutto l’area attorno al vecchio stadio, che nel corso dei concerti si concentrano ambulanti e fast food. I cancelli, così come nell’appuntamento di ieri, si apriranno alle re 18.30, dove oltre 250 steward collaboreranno con le forze dell'ordine al regolare svolgimento della serata.LA

SCALETTA DELL’EVENTO - Tiziano Ferro tornerà questa sera con la seconda tappa del suo tour all'Arena della Vittoria di Bari , dove incontrerà nuovamente i suoi fan per una serata tutta all’insegna dei suoi successi più grandi. Per quanto riguarda i brani di stasera, la scaletta dovrebbe ricalcare quella delle precedenti esibizioni, di conseguenza la serata si aprirà con “Il Mestiere Della Vita”, “Solo" È Solo Una Parola, “L'amore è una cosa semplice”, “Il regalo più grande” e un Medley di “Hai delle isole egli occhi e Indietro”. Successivamente, il cantante di Latina si esibirà con una carrellata di grandi successi, fra i quali “La differenza tra me e te”,” Ed ero contentissimo”, “Sere nere” e “Xdono”, seguiti da un medley electro dance di “Il sole esiste per tutti/Senza scappare mai più/ E Raffaella è mia”. Chiuderanno la serata i brani “Ti scatterò una foto”, il medley Imbranato/Troppo buono/ E fuori è buio, “Per dirti ciao!”, “La fine”, “Lento/Veloce”, “Rosso relativo”, “Stop! Dimentica”, “Xverso”, “Alla mia età”, “L’ultima notte al mondo”, “Mi sono innamorato di te”, “Incanto”, “Lo stadio”, “Il conforto”, “Non me lo so spiegare”, “Potremmo ritornare”.

