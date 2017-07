EMMA MARRONE/ News: il ricordo della cantante a Paolo Villaggio, foto (oggi, 5 luglio)

Emma Marrone news

EMMA MARRONE, NEWS: IL RICORDO A PAOLO VILLAGGIO, FOTO - Emma Marrone non dimentica le proprie origini né tanto meno i personaggi che in passato l'hanno in qualche modo legata alla sua famiglia, permettendole di vivere qualche momento divertente. Proprio per questo la morte di Paolo Villaggio non è passata inosservata nella sua pagina Facebook nella quale la cantante ha ricordato l'attore e il suo insostituibile Fantozzi. Postando uno scatto nel quale appare il Ragioniere, la Marrone infatti ha scritto: "I pomeriggi a casa di nonna a guardare mille volte i tuoi film con i miei cugini per imparare le battute a memoria. Grazie Paolo" (clicca qui per vedere la foto e leggere i commenti dei fan che si sono uniti al suo ricordo).

E tra un momento di tristezza e l'altro, continua il breve periodo di vacanza della cantante, scesa in Salento in occasione del matrimonio del cugino. Ha così potuto trascorrere qualche giorno al mare, per il primo bagno della stagione estivo che ha già scatenato la curiosità del suo inseparabile seguito. Una foto in cui appare il suo reggiseno nell'acqua è stata, infatti, associata al semplice commento: OFF. Si tratta solo di un'affermazione che conferma il desiderio di 'spegnere la luce' per un giorno? E se invece fosse il titolo della sua nuova canzone?

© Riproduzione Riservata.