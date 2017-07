JUSTIN BIEBER/ Il nuovo colpo di testa della pop star a concerto di Londra (ultime notizie)

Justin Bieber, ultime notizie

Non passa giorno in cui Justin Bieber non ne combini una delle sue suscitando una serie di inevitabili e spassose critiche sui social network. Dopo avere evidenziato diverse critiche per l'eccessivo uso di playback e per non essere ancora riuscito ad imparare il testo di Despacito (fatto che ha reso necessario l'intervento anche di Luis Fonsi per giustificare il collega), è un fatto avvenuto in occasione del concerto dei fan a scatenare la curiosità dei fan, unita a qualche sorriso.

Lo scorso 2 luglio l'idolo delle teenagers si è esibito per l'ultima tappa europea del Purpose Tour: la location era Hyde Park a Londra in occasione del British Summer Time. Secondo quanto riporta il tabloid The Sun, Justin Bieber avrebbe avuto un brutto raffreddore che avrebbe reso problematica la sua esibizione. Proprio per questo motivo, non potendo soffiare il naso a suo piacimento, il cantante avrebbe approfittato della maglietta di una fan per lasciare qualche ricordino di troppo. Lui stesso ha informato di quanto accaduto i suoi ballerini, ammettendo anche davanti al pubblico di faticare a cantare in quelle condizioni. Per riprendersi da qualche piccolo malanno, la pop star ora avrà circa un mese di tempo prima della ripresa del suo Purpose Tour negli Stati Uniti. Nel frattempo siamo certi che non smetterà di far parlare di sé...

© Riproduzione Riservata.