ABA / Video, ritorno di Chiara Gallana ex concorrente di X Factor nel panorama musicale con "Oxygen"

Aba (Chiara Gallana)

Aba, l'atteso ritorno nel panorama musicale di Chiara Gallana, ex concorrente di X Factor, con il nuovo disco "Oxygen"

Un gradito ritorno nel panorama musicale: torna infatti Aba con un nuovo progetto musicale. L'uscita del suo nuovo album "Oxygen", prevista per il 14 luglio, è anticipata dal singolo"Never Done Before". La poliedrica artista spiega così la sua nuova canzone a Tgcom 24: "in continuità con 'Get Me High'" - una delle hit dell'estate 2016 - "riprende il filone del funk rock anni Settanta", e rappresenta "un inno all'amore libero. Il testo scritto da me implora l'accettazione totale dell’altro". Chiara Gallana, all'anagrafe,si è fatta già notare per la particolarità della voce.Interprete ideale di blues, soul, jazz e gospel, e con una buona esperienza live alle spalle, Aba ha diverse collaborazioni con star italiane e internazionali, tra le quali Jermaine Paul che l'ha invitata ad esibirsi come guest star in alcuni suoi concerti a Los Angeles, Bali e Giacarta. Aba ha collaborato con artisti del calibro di Mario Biondi, Elio e le Storie Tese, Giorgia, Luca Tommassini e Zibba.



Il nuovo disco raccoglie tanto della vita di Aba, come lei stessa spiega: "in "Oxygen" ci sono traumi, sofferenze e dolori, gioie, sentimenti di stomaco, filosofia di vita, ma anche qualcosa di più leggero e orecchiabile, un bel ritmo, e meno pensieri. - e ancora racconta - Sguardi sulla vita di una ragazza determinata, sensibile, forte quando neanche sa di esserlo, passionale, complicata, ma semplice nella ricerca delle emozioni quotidiane. In un ambiente che pensa prima all'immagine e poi alla musica, questo disco rappresenta per me la mia vera espressione, una boccata d'ossigeno". Un ritorno davvero gradito per tutti i suoi fan che non vedono l'ora di ascoltare questo suo nuovo lavoro.

