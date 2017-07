EMMA MARRONE/ News: vacanze ad Ibiza per la cantante, è solo un caso?

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: ANCHE LEI AD IBIZA E...

Il gossip relativo ad Emma Marrone infiamma, soprattutto dopo che anche lei ha ufficializzato il luogo in cui trascorrerà le vacanze estive. E come molti fan avevano ipotizzato (e sperato?) fin dal primo momento, la scelta è ricaduta sull'isola spagnola più gettonata dai vip nostrani: qualcuno di voi ha già capito di quale stiamo parlando? Ebbene sì, proprio di Ibiza ovvero del luogo in cui in questo momento si trovano molti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

La lista è davvero molto lunga a partire dal calciatore Marco Borriello, da Paola Barale, Barbara d'Urso ma andiamo ai nomi caldi ovvero Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se le motivazioni che hanno spinto il ballerino di Amici a scegliere Ibiza per le ferie sono più che lodevoli (ovvero la vicinanza al piccolo Santiago), il fatto che anche Emma abbia scelto tale località mette più di qualche pulce nell'orecchio agli appassionati di gossip. Si tratta di una scelta incondizionata o l'ex coppia approfitterà per trascorrere qualche giorno insieme nelle prossime settimane? Per il momento non sono arrivate né conferme né smentite a tal proposito, in quanto la cantante salentina sembra molto presa nel divertimento e in qualche bagordo di troppo. Clicca qui per vedere la foto da lei pubblicata nel suo profilo Instagram e intitolata 'sobrietà'.

© Riproduzione Riservata.