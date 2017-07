Harry Styles è l’erede di Robbie Williams / L’ex Take That incorona l’ex One Direction

Harry Styles

HARRY STYLES EREDE DI ROBBIE WILLIAMS: L’EX TAKE THAT INCORONA L’EX ONE DIRECTION – Harry Styles, dopo la pausa degli One Direction, è tornato sulla scena musicale con il suo primo lavoro da solista. Il nuovo album del cantante inglese sta scalando le classifiche mondiali e il suo singolo “Sign of the Times” ha superato gli 80 milioni di visualizzazioni. Numeri da record che confermano il grande talento di Harry Styles che, anche senza gli One Direction, sta collezionando un successo dopo l’altro. Oltre all’affetto dei fans, Harry Styles, in queste ore, ha portato a casa anche un importante riconoscimento ovvero quello di Robbie Williams la cui carriera ricorda un po’ quanto sta accadendo a Harry Styles. Esattamente come il suo collega più giovane, infatti, Robbie Williams ha trovato il successo con i Take That, la prima band inglese e, dopo aver lasciato il gruppo, si è consacrato come artista da solista. Robbie Williams è diventato un punto fermo della musica internazionale che è pronto a cedere il testimone a Harry Styles.

«Ciascuno ha talento, altrimenti la band non sarebbe diventata un fenomeno planetario, il successo non piove dal cielo, lo dico per l’esperienza nei Take That e come solista. Però, punterei su Harry Styles, è lui il nuovo me. Si vede che ha una marcia in più, a cominciare dallo stile fighissimo alla David Beckham: se lavora duro, si godrà una carriera stellare», ha dichiarato Robbie Williams ai microfoni del settimanale Grazia. Parole importanti, dunque, quelle di Robbie Williams. Harry Styles saprà rispettare la previsione?

© Riproduzione Riservata.