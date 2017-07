JUSTIN BIEBER / Archiviato il tour europeo, la pop star fa tappa in Australia (oggi, 6 luglio)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: IL CANTANTE IN AUSTRALIA, FOTO

Dove si è recato Justin Bieber dopo la fine della tournee europea, che ha chiuso i battenti con il concerto di Londra il 2 luglio? Sapevano che il segreto sui suoi movimenti non sarebbe durato a lungo ed infatti le notizie sulla sua attuale location sono presto diventate di dominio pubblico. Qualche ora fa, infatti, la pop star canadese è stata avvistata in Australia nella famosa Bondi Beach. Alcuni Belibers, infatti, sono rimasti sconvolti nel vederlo passeggiare liberamente nella splendida spiaggia, mettendo in evidenza il proprio fisico ricco di tatuaggi.

Avvicinato da alcuni fan, il cantante ha evidenziato un'inaspettata disponibilità, accettando di scattare alcune foto e di chiacchierare per qualche minuto (clicca qui per vedere il recente scatto pubblicato nel suo profilo Instagram ufficiale). Dopo avere lasciato Londra, Justin Bieber si è subito diretto a Sidney con il suo jet privato, seguito da Carl Lentz, il pastore di Hillsong di New York che lo segue da anni. Anche se i suoi programmi non sono ancora stati resi noti, sembra che come già accaduto nel 2015 il cantante abbia deciso di partecipare alla Hillsong Conference, un evento religioso che ogni anno richiama nella terra dei canguri migliaia di fedeli tra i quali numerose celebrità dal mondo dello spettacolo.

