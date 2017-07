Thegiornalisti / Parte il tour “Completamente senza estate”: sold out ovunque, le date

Thegiornalisti

Thegiornalisti, parte il tour Completamente senza estate – In un’estate ricca di musica non poteva mancare quella dei Thegiornalisti, band rivelazione dell’anno che, dopo aver portato a casa tantissimi riconoscimenti e premi, è pronta a partire per il tour estivo “Completamente senza estate”. Dopo otto anni di attività e quattro album all’attivo, i Thegiornalisti raccolgono il frutto di un duro e lungo lavoro. L’avventura della band rivelazione formata da Tommaso Paradiso (autore dei brani, oltre che voce e polistrumentista) Marco Primavera e Marco Antonio Musella è iniziata nel 2009 in un salotto di casa. Quello che doveva essere un gioco tra amici si è trasformato in un progetto importante che ha portato i Thegiornalisti a salire su palchi importanti e a vincere il Wind Summer Festival 2017 insieme a Fabri Fibra con il brano Pamplona. La band, inoltre, ha portato a casa anche il Rockol Awards, il Coca Cola Onstage Awards e il Wind Music Awards come Artisti Rivelazione 2016.

Il “Completamente senza estate tour” parte oggi da Ferrara e porterà la band in giro per l’Italia per tutta l’estate. Al momento, sono sette le date del tour che, tuttavia, potrebbero aumentare per la grande richiesta. I biglietti, infatti, dei concerti sono andati già a ruba. Ecco tutte le date: Giovedì 6 luglio 2017 - Ferrara @ Ferrara Sotto Le Stelle – Piazza Castello; Mercoledì 12 luglio 2017 - Collegno (TO) @ Flowers Festival; Venerdì 4 agosto 2017 - Catania @ ECS Castello Club; Venerdì 18 agosto 2017 - Gallipoli (LE) @ Postepay Sound Parco Gondar; Giovedì 24 agosto 2017 - Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli - Festival della grande Musica d’Autore e del Teatro; Sabato 26 agosto 2017 - Chieti @ Anfiteatro La Civitella; Sabato 2 settembre 2017 - Treviso @ Home Festival.

