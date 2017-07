COLDPLAY/ Video ALIENS: è il nuovo singolo da Kaleidoscope

Coldplay

Coldplay, ALIENS è il nuovo singolo da Kaleidoscope in uscita il prossimo 14 luglio - I Coldplay sono la band del momento e non solo perchè migliaia di fan hanno ancora nelle orecchie e negli occhi lo spettacolo di Milano, ultima tappa italiana del loro tour, ma anche perchè sono sicuri che il prossimo autunno-inverno torneranno ad essere protagonisti nel palazzetti italiani. I fan dei Coldplay hanno di che gioire in questo periodo perchè in attesa di riuscire ad accaparrarsi i biglietti per le nuove date, possono alzare il volume e prepararsi a ballare il nuovo singolo della band inglese.

Chris Martin e i suoi hanno pubblicato il vidertente video di "A L I E N S" uno dei nuovi singoli ma, soprattutto, uno dei brani che saranno incluso nell’EP "Kaleidoscope" che arriverà nei negozi e in streaming dal prossimo 14 luglio. FIn qui tutto normale se non fosse che la firma della clip è di Ben Jones e questa è una garanzia di qualità e di quanto i Coldplay facciano gola a tutti. Brian Eno ha scritto e co-prodotto "A L I E N S" con l'aiuto di Markus Dravs mentre la band ha annunciato che i proventi della canzone andranno a favore di Migrant Offshore Aid Station (MOAS) per aiutare i rifugiati a fuggire da situazioni di guerra. Ecco, di seguito, il video del singolo:

